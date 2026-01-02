Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 4. siječnja
02.01.2026. 19:08
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Kaštelanska, Ive Tijardovića, Ulica 3.gardijske brigade Kune, Vladimira Nazora, Strossmayerova od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - [ZATVORENO]
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - [ZATVORENO]
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31 a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Svilajska ul. od 10:00 do 15:00 sati
Učka ul., Ilirska ul, Dubrovačka ul., Ul. Ivana Gundulića, Srijemska ul., Trg B.J.Jelačića, Ul. Martina Divalta, Krstova ul. od 8:00 do 13:00 sati
Ul. Ljudevita Posavskog, Vijenac Ivana Meštrovića od 8:00 do 17:00 sati
Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - od 9:00 do 21:00 sat
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - od 9:00 do 14:00 sati
Retail park Retfala Nova - [nema objavljeno radno vrijeme]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
