Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Kaštelanska, Ive Tijardovića, Ulica 3.gardijske brigade Kune, Vladimira Nazora, Strossmayerova od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - [ZATVORENO]
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - [ZATVORENO]
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31 a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Svilajska ul. od 10:00 do 15:00 sati
Učka ul., Ilirska ul, Dubrovačka ul., Ul. Ivana Gundulića, Srijemska ul., Trg B.J.Jelačića, Ul. Martina Divalta, Krstova ul. od 8:00 do 13:00 sati
Ul. Ljudevita Posavskog, Vijenac Ivana Meštrovića od 8:00 do 17:00 sati
Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati

Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - od 9:00 do 21:00 sat
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - od 9:00 do 14:00 sati
Retail park Retfala Nova - [nema objavljeno radno vrijeme]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Baset štenci
Dostupni kučići Baseta...
Bankovni krediti I...
Ponuda svih renomirani...
Izdajem kucu
Izdajem kucu 32km u ce...
Mini Pudla. pre...
Na prodaju stenad mini...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:133

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa