Obustavljena prodaja pet lijekova
02.01.2026. 13:23
Tvrtka JGL d.d., na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), provodi postupak privremene obustave distribucije pojedinih serija lijekova za oči čiji je nositelj odobrenja za stavljanje u promet.
Riječ je o sljedećim lijekovima i serijama: Latanox 50 mikrograma/ml (serija 011345), Timalen 5 mg/ml (serija 021343), Dorzol 20 mg/ml (serija 028342), Glaumax 20 mg/ml + 5 mg/ml (serija 029345) te Bimanox 2 mg/ml (serija 03334).
Kako navode, obustava je pokrenuta zbog rezultata izvan granica specifikacije dobivenog tijekom ispitivanja stabilnosti proizvoda.
Dosadašnji rezultati, međutim, potvrđuju da je sterilnost navedenih serija lijekova bila očuvana tijekom cijelog razdoblja proizvodnje, a odstupanje nije zahvatilo druge proizvodne linije.
Privremena obustava distribucije ostat će na snazi do završetka dodatnih provjera, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena.
Iz JGL-a i HALMED-a poručuju kako su na tržištu Republike Hrvatske i dalje dostupne druge serije navedenih lijekova koje nisu obuhvaćene obustavom, kao i alternativni lijekovi iz iste terapijske skupine. Pacijentima se savjetuje da se u slučaju pitanja ili nedoumica vezanih uz trenutačnu terapiju obrate svom liječniku ili ljekarniku.
Podsjećaju i da su zdravstveni radnici obvezni HALMED-u prijaviti svaku sumnju na nuspojavu ili neispravnost u kakvoći lijeka. Nuspojave mogu prijaviti i sami pacijenti, uz preporuku da se pritom obrate zdravstvenom djelatniku radi savjeta o daljnjem nastavku terapije.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
