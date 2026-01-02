JGL d.d.

Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

privremene obustave

Riječ je o sljedećim lijekovima i serijama

izvan granica

očuvana

druge serije

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Tvrtka, na zahtjev, provodi postupakdistribucije pojedinih serija lijekova za oči čiji je nositelj odobrenja za stavljanje u promet.: Latanox 50 mikrograma/ml (serija 011345), Timalen 5 mg/ml (serija 021343), Dorzol 20 mg/ml (serija 028342), Glaumax 20 mg/ml + 5 mg/ml (serija 029345) te Bimanox 2 mg/ml (serija 03334).Kako navode, obustava je pokrenuta zbog rezultataspecifikacije dobivenog tijekom ispitivanja stabilnosti proizvoda.Dosadašnji rezultati, međutim, potvrđuju da je sterilnost navedenih serija lijekova bilatijekom cijelog razdoblja proizvodnje, a odstupanje nije zahvatilo druge proizvodne linije.Privremena obustava distribucije ostat će na snazi do završetka dodatnih provjera, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena.Iz JGL-a i HALMED-a poručuju kako su na tržištu Republike Hrvatske i dalje dostupnenavedenih lijekova koje nisu obuhvaćene obustavom, kao i alternativni lijekovi iz iste terapijske skupine. Pacijentima se savjetuje da se u slučaju pitanja ili nedoumica vezanih uz trenutačnu terapiju obrate svom liječniku ili ljekarniku.Podsjećaju i da su zdravstveni radnici obvezni HALMED-u prijaviti svaku sumnju na nuspojavu ili neispravnost u kakvoći lijeka. Nuspojave mogu prijaviti i sami pacijenti, uz preporuku da se pritom obrate zdravstvenom djelatniku radi savjeta o daljnjem nastavku terapije.