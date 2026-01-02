snijeg

snijega

kiša

promjenjivo

pretežno oblačno

kišom

10°C

promjenjivo

pretežno oblačno

kiša

obilniji pljuskovi

snijeg

-1°C

3°C

oblačno uz susnježicu

nule

-1°C

oblačno vrijeme uz snijeg

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Stiže, i još malo, ali prvoDanas će biti, ponegdje i, mjestimice s. Dnevna temperatura douz slab do umjeren jugozapadni vjetar.Subota donosi, u unutrašnjosti i. Povremeno će padati, na jugu lokalnouz grmljavinu, a u kopnenim krajevima i, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.U nedjelju će biti pretežno. Jutarnja temperatura oko, a dnevna doPrema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, u idućem tjednu nas očekuje pretežno