Promjenjivo vrijeme: kiša danas, snijeg tijekom vikenda i idućeg tjedna
02.01.2026. 12:59
Stiže snijeg, i još malo snijega, ali prvo kiša.
Danas će biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Dnevna temperatura do 10°C uz slab do umjeren jugozapadni vjetar.
Subota donosi promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, na jugu lokalno obilniji pljuskovi uz grmljavinu, a u kopnenim krajevima i snijeg, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 3°C. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.
U nedjelju će biti pretežno oblačno uz susnježicu. Jutarnja temperatura oko nule, a dnevna do -1°C.
Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, u idućem tjednu nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz snijeg.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
