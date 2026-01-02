Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Stiže snijeg, i još malo snijega, ali prvo kiša.

Danas će biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Dnevna temperatura do 10°C uz slab do umjeren jugozapadni vjetar.

Subota donosi promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, na jugu lokalno obilniji pljuskovi uz grmljavinu, a u kopnenim krajevima i snijeg, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 3°C. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.

U nedjelju će biti pretežno oblačno uz susnježicu. Jutarnja temperatura oko nule, a dnevna do -1°C.

Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, u idućem tjednu nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz snijeg.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




