Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
61-godišnji vozač upravljao je svojim osobnim automobilom i kretao se kolnikom ulice Srijemske iz smjera juga u smjeru sjevera 31. prosinca 2025. godine te je oko 16.05 sati kod kućnog broja 99 krenuo u obilaženje nepropisno parkiranog vozila ispred sebe, a da prilikom obilaženja nije svoje vozilo držao na potrebnoj udaljenosti od vozila koje obilazi, uslijed čega je prednjim desnim bočnim dijelom vozila udario u zadnji desni bočni dio nepropisno parkiranog osobnog automobila, izvijestili su iz policije.

Očevidom je utvrđeno da je vozač sudjelovao u prometu na cestama s 2,03 promila alkohola u krvi. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv njega slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 160 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.

Vozaču je usto privremeno oduzeta vozačka dozvola te mu je određeno smještanje u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Cane Corso štenci...
U ponudi nekoliko vrhu...
Toy Pudle na pr...
Na prodaju 2 šteneta t...
Vidoviti Emanuel...
Vidoviti Emanuel, tali...
Štenci pomeranskog...
Imamo ih još 4. Svi su...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:155

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa