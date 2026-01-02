S 2,03 promila alkohola udario u parkirani automobil
02.01.2026. 12:04
61-godišnji vozač upravljao je svojim osobnim automobilom i kretao se kolnikom ulice Srijemske iz smjera juga u smjeru sjevera 31. prosinca 2025. godine te je oko 16.05 sati kod kućnog broja 99 krenuo u obilaženje nepropisno parkiranog vozila ispred sebe, a da prilikom obilaženja nije svoje vozilo držao na potrebnoj udaljenosti od vozila koje obilazi, uslijed čega je prednjim desnim bočnim dijelom vozila udario u zadnji desni bočni dio nepropisno parkiranog osobnog automobila, izvijestili su iz policije.
Očevidom je utvrđeno da je vozač sudjelovao u prometu na cestama s 2,03 promila alkohola u krvi. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.
Zbog izazivanja prometne nesreće protiv njega slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 160 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.
Vozaču je usto privremeno oduzeta vozačka dozvola te mu je određeno smještanje u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
