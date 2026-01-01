Korisničko ime: Lozinka:
U laboratoriju dvorca visoko iznad gradića Grubbers Nubbin, najluđi od svih ludih profesora budi čudovišna stvorenja u (gotovo) ŽIVOT™… i zatim ih odmah potpuno zaboravi. Pa tko se onda brine o dvorcu? Tko pazi na čudovišta? Tko ih uči da NE budu čudovišna, kako mještani ispod ne bi podigli bijesnu rulju i spalili dvorac do temelja? Upoznajte Šavka – prvo stvorenje osebujnog profesora. On obavlja sav posao, iako ga profesor nikada ne primjećuje. No sada je u gradić stigao rasklimani sajam nakaza, a njegov vlasnik, Fulbert Freakfinder, očajnički traži novu atrakciju koja će privući publiku. Ubrzo se pojavljuje na vratima dvorca, obećavajući Šavku slavu, bogatstvo – i ljubav. Topla i dirljiva varijacija na temu Frankensteina, Šavko i čudovišna družina je komična pustolovina za čudovišta – mlada i ona malo starija.

Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Šavko i čudovišna družina". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.





CINESTAR OSIJEK
Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.
BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 Zagreb
OIB 24146311117; MB 1734067,
Cinestarcinemas.hr

Moja CineStar srijeda

Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni!

Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!

Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom.

Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.

Prilikom korištenja Stars Club 2x Bonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.

Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:
- blagdanima i praznicima
- za pretpremijene projekcije
- za Gold Class projekcije
- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)
- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u
- za ostale sadržaje koje CineStar odredi

Blitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.

Za sva pitanja obratite nam se na: [email protected]



Tekući CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031


