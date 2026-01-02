Servisne informacije [2. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
02.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, u Dalmaciji i u obliku pljuskova s grmljavinom. U višem gorju i susnježica i snijeg, a u noći moguće i gdjegod u nizinama. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 10°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [18.12.2025.-07.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [01.-07.01.2026.] [program]
Događaji:
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, u Dalmaciji i u obliku pljuskova s grmljavinom. U višem gorju i susnježica i snijeg, a u noći moguće i gdjegod u nizinama. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 10°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [18.12.2025.-07.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [01.-07.01.2026.] [program]
Događaji:
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)