Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, u Dalmaciji i u obliku pljuskova s grmljavinom. U višem gorju i susnježica i snijeg, a u noći moguće i gdjegod u nizinama. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 10°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [18.12.2025.-07.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [01.-07.01.2026.] [program]

Događaji:



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Izdajem kucu
Izdajem kucu 32km u ce...
Cane Corso štenci...
U ponudi nekoliko vrhu...
Doberman stenci
Odgajivačnica House El...
Maltipoo štenci...
MALTIPO – NEŽAN I POSE...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:153

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa