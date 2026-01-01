Brevisice će nastupiti u Zlatnoj dvorani bečkog Musikvereina
01.01.2026. 15:23
Vokalni ansambl Brevis u nedjelju, 5. srpnja 2026. s početkom u 19:30 sati nastupit će u Zlatnoj dvorani Musikvereina u Beču.
"Imamo vam nešto reći… i stvarno više ne možemo izdržati! Gledate li Novogodišnji koncert iz Beča? I mi ga gledamo, ali ove godine s posebnim razlogom.
S ogromnim ponosom najavljujemo: Vokalni ansambl Brevis uskoro nastupa upravo u ovoj dvorani, i na ovoj pozornici!
Pod ravnanjem maestre Antoanete Radočaj-Jerković te uz klavirsku pratnju Davora Dedića, na ovoj će legendarnoj pozornici zajedno nastupiti današnje i bivše Brevisice i koncertom proslaviti svoj 30. rođendan i to najljepšim skladbama hrvatskih skladatelja.
Možete li vjerovati? Iskreno – ni mi još uvijek ne možemo.
Osjećaj je kao da živimo predivan san u kojem se želje ostvaruju onima koji vrijedno i ustrajno rade i stvaraju.
Hvala vam što ste dio naše nestvarne stvarnosti.
Sretna nam svima nova 2026. godina u znaku Vokalnog ansambla Brevis", napisale su Brevisce danas točno u podne na svojoj Facebook stranici.
Foto: Vokalni ansambl Brevis/Arhiv
"Imamo vam nešto reći… i stvarno više ne možemo izdržati! Gledate li Novogodišnji koncert iz Beča? I mi ga gledamo, ali ove godine s posebnim razlogom.
S ogromnim ponosom najavljujemo: Vokalni ansambl Brevis uskoro nastupa upravo u ovoj dvorani, i na ovoj pozornici!
Pod ravnanjem maestre Antoanete Radočaj-Jerković te uz klavirsku pratnju Davora Dedića, na ovoj će legendarnoj pozornici zajedno nastupiti današnje i bivše Brevisice i koncertom proslaviti svoj 30. rođendan i to najljepšim skladbama hrvatskih skladatelja.
Možete li vjerovati? Iskreno – ni mi još uvijek ne možemo.
Osjećaj je kao da živimo predivan san u kojem se želje ostvaruju onima koji vrijedno i ustrajno rade i stvaraju.
Hvala vam što ste dio naše nestvarne stvarnosti.
Sretna nam svima nova 2026. godina u znaku Vokalnog ansambla Brevis", napisale su Brevisce danas točno u podne na svojoj Facebook stranici.
Foto: Vokalni ansambl Brevis/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)