Vokalni ansambl Brevis

nedjelju, 5. srpnja 2026.

19:30 sati

Z

l

a

t

n

o

j

d

v

o

r

a

n

i

M

u

s

i

k

v

e

r

e

i

n

a

Imamo vam nešto reći… i stvarno više ne možemo izdržati! Gledate li Novogodišnji koncert iz Beča ? I mi ga gledamo, ali ove godine s posebnim razlogom .



S ogromnim ponosom najavljujemo: Vokalni ansambl Brevis uskoro nastupa upravo u ovoj dvorani, i na ovoj pozornici!



Pod ravnanjem maestre Antoanete Radočaj-Jerković te uz klavirsku pratnju Davora Dedića , na ovoj će legendarnoj pozornici zajedno nastupiti današnje i bivše Brevisice i koncertom proslaviti svoj 30. rođendan i to najljepšim skladbama hrvatskih skladatelja.



Možete li vjerovati ? Iskreno – ni mi još uvijek ne možemo.



Osjećaj je kao da živimo predivan san u kojem se želje ostvaruju onima koji vrijedno i ustrajno rade i stvaraju.



Hvala vam što ste dio naše nestvarne stvarnosti.



Sretna nam svima nova 2026. godina u znaku Vokalnog ansambla Brevis

Foto: Vokalni ansambl Brevis/Arhiv

s početkom unastupit će uu Beču.", napisale su Brevisce danas točno u podne na svojoj Facebook stranici.