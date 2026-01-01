Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Središnji gradski doček Nove godine u Osijeku okupio je velik broj građana i gostiju koji su 2026. godinu dočekali uz glazbu, zajedništvo i optimizam. Glavni večernji program započeo je u 22 sata na Trgu Vatroslava Lisinskog nastupom grupe Kit Karson, a od 23 sata pozornicu je preuzeo Miroslav Škoro, uz čije je pjesme grad ušao u novu godinu.

Okupljenima se obratio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, uputivši sugrađanima i gostima novogodišnju čestitku.

Doček smo započeli već u podne dječjim programom u Tvrđi, koji je okupio velik broj djece, roditelja, baka i djedova. Nakon toga organiziran je i umirovljenički doček za oko 800 umirovljenika, koji je bio iznimno vesela i dobro posjećena zabava. Sada smo na glavnom gradskom dočeku, gdje vidimo da se okupio velik broj ljudi – rekao je gradonačelnik Radić.

Dodao je kako su gradske službe tijekom noći u punoj pripravnosti te da novogodišnja noć protječe mirno.

Obišli smo policiju, vatrogasce i djelatnike Hitne medicinske službe. Drago mi je vidjeti da noć u Osijeku protječe mirno i nadam se da će tako ostati do kraja. Kako bi se građani i gosti sigurno vratili svojim domovima, Grad Osijek osigurao je besplatan prijevoz tramvajima i autobusima – istaknuo je gradonačelnik.


Imamo povećan broj intervencija, otprilike 30 posto više nego uobičajeno. Riječ je o problemima vezanima uz gripu, ali i o traumama te tegobama koje su česte u blagdansko vrijeme, kada se više jede i konzumira alkohol – rekla je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Silvana Sabo, dodajući kako je takav porast intervencija očekivan i statistički se ponavlja iz godine u godinu.

Osvrnuvši se na godinu na izmaku, gradonačelnik je 2025. ocijenio izuzetno uspješnom za Osijek.

Radilo se i gradilo, a održani su i lokalni izbori. Zahvaljujem sugrađanima na povjerenju i smjeru u kojem ćemo voditi grad u naredne četiri godine. U 2026. ulazimo s najvećim proračunom u povijesti Osijeka, nastavljamo i započinjemo brojne kapitalne investicije, velika su ulaganja u školstvo, predškolski odgoj i socijalne programe. Nastavljamo graditi Osijek kao grad koji ide naprijed, grad prosperiteta, uspjeha, zajedništva i dobrih ljudi – kazao je gradonačelnik.

Svima želim sretnu i uspješnu 2026. godinu, uz puno zdravlja, sreće i mira, a našem gradu želim da i dalje ostane grad dobrih ljudi i zajedništva – poručio je gradonačelnik Radić.







Foto: Osijek.hr


