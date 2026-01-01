doček Nove godine u Osijeku

Foto: Osijek.hr

Središnji gradskiokupio jegrađana i gostiju koji su 2026. godinu dočekali uz. Glavni večernji program započeo je u 22 sata na Trgu Vatroslava Lisinskog nastupom grupe, a od 23 sata pozornicu je preuzeo, uz čije je pjesme grad ušao u novu godinu.Okupljenima se obratio gradonačelnik Osijekauputivši sugrađanima i gostima novogodišnju čestitku.– rekao je gradonačelnik Radić.Dodao je kako su gradske službe tijekom noći ute da novogodišnja noć protječe mirno.– istaknuo je gradonačelnik.– rekla je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Silvana Sabo, dodajući kako je takav porast intervencija očekivan i statistički se ponavlja iz godine u godinu.Osvrnuvši se na godinu na izmaku, gradonačelnik je 2025. ocijenioza Osijek.– kazao je gradonačelnik.– poručio je gradonačelnik Radić.