Malena Katrin prva beba rođena u osječkom KBC-u u 2026.
01.01.2026. 9:20
Malena Katrin je prva beba rođena u osječkom KBC-u! Katrin Blažević rođena je u 01:40 sati.
"Dobro nam došla, malena Katrin!
Nismo te uspjeli posjetiti zbog epidemioloških mjera, ali iskreno se nadamo da su tebe i tvoje roditelje razveselili naši mali pokloni.
Rođena si kao prva beba u našoj bolnici u novoj godini – neka te cijeli život prati snaga te simbolike. Neka tvoj put bude hrabar, vedar i ponosan – baš kao i grad u kojem si rođena i koji će uvijek biti tu za tebe, raširenih ruku, otvorenog uma i toplog srca. Sretno", rekao je gradonačelnik Ivan Radić.
Podsjetimo, grad Osijek je 2025. godine povećao novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta za 100 % (sa 350 na 700 eura), a od 2026. taj je iznos osiguran i roditeljima - posvojiteljima.
