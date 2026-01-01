Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Malena Katrin je prva beba rođena u osječkom KBC-u! Katrin Blažević rođena je u 01:40 sati.

"Dobro nam došla, malena Katrin!

Nismo te uspjeli posjetiti zbog epidemioloških mjera, ali iskreno se nadamo da su tebe i tvoje roditelje razveselili naši mali pokloni.

Rođena si kao prva beba u našoj bolnici u novoj godini – neka te cijeli život prati snaga te simbolike. Neka tvoj put bude hrabar, vedar i ponosan – baš kao i grad u kojem si rođena i koji će uvijek biti tu za tebe, raširenih ruku, otvorenog uma i toplog srca. Sretno", rekao je gradonačelnik Ivan Radić.

Podsjetimo, grad Osijek je 2025. godine povećao novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta za 100 % (sa 350 na 700 eura), a od 2026. taj je iznos osiguran i roditeljima - posvojiteljima.


Objavio: Redakcija 031




