Teška prometna nesreća između Čepina i Ivanovca, poginuo 29-godišnjak
31.12.2025. 21:07
Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave osječko-baranjske je večeras oko 19 sati zaprimio dojavu da je između Čepina i Ivanovca došlo do prometne nesreće s poginulom osobom.
Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo, izvijestili su iz policije.
U vozilu nije bilo putnika.
Očevid je u tijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo, izvijestili su iz policije.
U vozilu nije bilo putnika.
Očevid je u tijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)