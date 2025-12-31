Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave osječko-baranjske

Čepina i Ivanovca

prometne nesreće s poginulom osobom

29-godišnjak

izgubio nadzor

sletio s kolnika

nije bilo putnika.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je večeras oko 19 sati zaprimio dojavu da je izmeđudošlo doPrema prvi informacijama,jenad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca,u odvodni kanal te na mjestu preminuo, izvijestili su iz policije.U voziluOčevid je u tijeku.