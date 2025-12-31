Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave osječko-baranjske je večeras oko 19 sati zaprimio dojavu da je između Čepina i Ivanovca došlo do prometne nesreće s poginulom osobom.

Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo, izvijestili su iz policije.

U vozilu nije bilo putnika.

Očevid je u tijeku.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




