Nova godina počinje popustima, odlukama i zabavom – Portanova ima plan za sve!
31.12.2025. 10:48
Sezona najboljih popusta je i službeno otvorena – zimska sezonska sniženja su započela u Portanovi! Nova godina donosi pravi trenutak za pametnu i plansku kupovinu, jer izlozi su već sada puni toplih, stylish favorita, modne obuće, dodataka i zimskih must-have komada – sve uz jasno istaknute popuste koje vrijedi ugrabiti na vrijeme. Bilo da planirate osvježiti garderobu ili pronaći savršene komade za hladnije dane, Portanova je pravo mjesto za bezbolan ulazak u novu sezonu i novi shopping ritam.
A iako je Božić prošao, u Portanovi darivanju nije kraj, jer upravo je krenuo i novi Facebook nagradni natječaj „Nova godina, nova ja!“. Povodom početka godine, Portanova vas nagrađuje paketom od čak pet vrijednih nagrada, a sudjelovanje je jednostavno i zabavno – dovoljno je u komentar napisati svoju novogodišnju odluku i označiti barem jednu osobu s kojom ulazite u 2026. godinu. Najkreativniji komentar osvaja nagradu koja uključuje Dona poklon bon od 30 €, elegantne Pandora naušnice, fen frizuru u Simple frizerskom salonu, s.Oliver poklon bon od 50 € i Triumph poklon bon od 30 €. Igrati se možete do 5. siječnja u 11 sati, zato inspiraciju nabacite na vrijeme i možda baš vaša odluka bude nagrađena!
Ako ste i dalje u potrazi za praktičnim i sigurnim poklonom, Portanova ima adut bez stresa – poklon karticu koja uvijek stigne na vrijeme! Iako je najintenzivniji dio blagdanske sezone iza nas, Portanova poklon kartica ostaje najjednostavniji dar koji nikada ne može promašiti. Vi birate iznos, a oni biraju svoj savršeni poklon – idealno za sve koji vole slobodu izbora i darove s potpisom osobnog stila.
Najmlađi ovih školskih praznika imaju svoje posebno mjesto za doživljaje, jer Twister u Portanovi postaje prava praznična stanica igre i kreativnosti! Sve do 11. siječnja, tijekom cijelog dana dostupni su super povoljni paketi: 2 ili 3 sata igre uz gratis igračku ili piće, a svake nedjelje i radnim danima djecu očekuju i kreativne radionice koje donose još više smijeha, boja i nezaboravnih trenutaka. Praznici bez stresa postoje – samo je važno znati gdje ih potražiti!
Za kraj, važne informacije i za planere i za spontane – radno vrijeme Portanove prilagođeno je praznicima, ali dobro raspoloženje radi uvijek! Danas, 31. prosinca, trgovine su otvorene do 17 sati, dok će 1. siječnja biti zatvorene. Prve dvije nedjelje u siječnju, 4. i 11. siječnja 2026., Portanova radi prema redovnom radnom vremenu, od 10 do 21 sat, a u utorak, 6. siječnja 2026. na blagdan Sveta tri kralja, trgovine neće raditi. Zabavni 2. kat centra radi prema prilagođenom radnom vremenu, a sve detalje uvijek možete provjeriti na službenoj web stranici Portanove, gdje su dostupne i najnovije informacije o popustima, događanjima i aktivacijama u centru.
Prva Portastična srijeda u 2026. godini stiže 7. siječnja! To je savršena prilika za pametan shopping uz dodatne popuste i posebne pogodnosti u omiljenim trgovinama, idealno tempirane odmah nakon blagdanske sezone. Ako volite kupovati planski i bez stresa, Portanova srijedu čuva baš za vas – jer najbolje odluke, baš kao i najbolji popusti, počinju na vrijeme.
Portanova i u 2026. ulazi s jasnom misijom – shopping bez stresa, zabava bez pauze i iskustva koja vrijedi prepričavati. Zato, planirajte ili samo dođite – vidimo se u Portanovi!
[Sponzorirani članak]
