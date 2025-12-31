Doček Nove godine: Toplo se obucite, noćas će biti hladno!
31.12.2025. 8:26
Kao uvod u Novu godinu: toplo se obucite, noćas će biti hladno!
Pred nama je duga noć i doček Nove godine. Kakvo će vrijeme biti? Hladno!
Danas će prevladavati pretežno sunčano, poslijepodne u središnjim i istočnim predjelima porast naoblake. Dnevna temperatura do 2°C, a tijekom noći -4°C.
Nova godina donosi promjenjivo vrijeme. Prema kraju dana sa zapada naoblačenje i lokalno kiša. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 7°C.
Petak nam donosi oblačno vrijeme, ali toplije. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 11°C. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.
Za vikend stiže (možda) snijeg
U subotu će biti pretežno oblačno s kišom koja će tijekom noći biti uz snijeg. Jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 2°C. U nedjelju slično vrijeme, no prema kraju dana kiša će prelaziti u snijeg. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do -2°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
