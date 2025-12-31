Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, poslijepodne u središnjim i istočnim predjelima porast naoblake. Jutarnja temperatura do -4°C, a dnevna do 2°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nemaplaniranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [18.12.2025.-07.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [18.12.2025.-07.01.2026.] [program

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Besplatan javni prijevoz u Osijeku u Silvestarskoj noći
- Jure Brkljača, Kit Karson, Miroslav Škoro na dočeku Nove godine u Osijeku
- Opraštanje od stare godine skokom u Dravu
- Osječki umirovljenici ponovno zajedno na tradicionalnom dočeku



