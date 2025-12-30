Ivan Radić

Gradonačelnik Osijekau utorak je obišaona uređenjuu Ulici Pavla Pejačevića, koje je od danas otvoreno za promet. Riječ je o parkiralištu u samomkoje je dugi niz godina bilo neuređeno i neobilježeno, a sada je u potpunosti infrastrukturno obnovljeno i prilagođeno suvremenim standardima.– istaknuo je gradonačelnik Radić.Na parkiralištu je uređeno ukupno, od čega sunamijenjena osobama s invaliditetom. Pripremljena je iza novu LED rasvjetu te za suvremeni sustav naplate parkiranja, koji će se temeljiti na kamerama za evidenciju ulaza i izlaza vozila, bez potrebe za fizičkom naplatom od strane djelatnika.Vrijednost radova iznosi, a izvedeni su u planiranom roku. Gradonačelnik Radić je tom prilikom zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta te podsjetio na širi kontekst ulaganja u prometnu infrastrukturu.– naglasio je gradonačelnik, dodajući kako se početkom iduće godine planiraju veliki zahvati na uređenju i proširenju parkirališnih kapaciteta uGovoreći o prometnoj slici grada, gradonačelnik je istaknuo da su trenutačno sve ulice u Osijekute podsjetio na niz projekata realiziranih u ovoj gradskoj četvrti, među kojima su podvožnjak svetog, novi vrtić, energetska obnovate planirana izgradnjasa sportskom dvoranom. U pripremi su i projekti rekonstrukcije tržnice, Hrvatskog narodnog kazališta te obnove dvorane i parka Zrinjevac.Parkiralište Zeko bit će obuhvaćeno tzv.naplate parkiranja, koja će prva biti uvedena u sklopu. Prema riječima gradonačelnika, izvođač je već odabran, a početak primjene ovisi o odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).Direktor Unikomapojasnio je tehničke detalje izvedenih radova. Parkiralište imakolničku konstrukciju s nosivim i habajućim slojem asfalta, betonske opločnike na parkirališnim mjestima, izvedenu horizontalnu signalizaciju te pripremljene instalacije za javnu rasvjetu. U sklopu hortikulturnog uređenja bit će posađena tri stabla crnog koprivića, a radovi su trajali nešto više od mjesec dana.Zadovoljstvo realizacijom projekta izrazio je i gradski vijećnik, istaknuvši kako je prostor kod Zeke, koji je nakon svake jače kiše bio u lošem stanju, sada primjeren samom središtu grada.– poručio je Lozančić.