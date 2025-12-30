Zapušteno postaje moderno: parkiralište Zeko potpuno obnovljeno
30.12.2025. 15:26
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić u utorak je obišao završene radove na uređenju parkirališta Zeko u Ulici Pavla Pejačevića, koje je od danas otvoreno za promet. Riječ je o parkiralištu u samom središtu grada koje je dugi niz godina bilo neuređeno i neobilježeno, a sada je u potpunosti infrastrukturno obnovljeno i prilagođeno suvremenim standardima.
– Drago mi je da danas otvaramo nova parkirališna mjesta u gradu Osijeku. Ovo parkiralište godinama je bilo zapušteno, s tucanikom i bez ikakve signalizacije. Danas je popločeno i asfaltirano, riješena je oborinska odvodnja, a u narednom razdoblju, kada vremenski uvjeti to dopuste, bit će posađena trava i nova stabla – istaknuo je gradonačelnik Radić.
Na parkiralištu je uređeno ukupno 31 parkirališno mjesto, od čega su četiri namijenjena osobama s invaliditetom. Pripremljena je i kompletna infrastruktura za novu LED rasvjetu te za suvremeni sustav naplate parkiranja, koji će se temeljiti na kamerama za evidenciju ulaza i izlaza vozila, bez potrebe za fizičkom naplatom od strane djelatnika.
Vrijednost radova iznosi 200 tisuća eura, a izvedeni su u planiranom roku. Gradonačelnik Radić je tom prilikom zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta te podsjetio na širi kontekst ulaganja u prometnu infrastrukturu.
– Tijekom 2025. godine u Osijeku smo izgradili 560 novih parkirališnih mjesta, a u cijelom mom mandatu gotovo 900. Ulaganja u Gornjem gradu nikada nisu bila veća. Prošli tjedan otvorili smo Gundulićevu ulicu i time završili projekt Osijek 4 vrijedan 21 milijun eura – naglasio je gradonačelnik, dodajući kako se početkom iduće godine planiraju veliki zahvati na uređenju i proširenju parkirališnih kapaciteta u Ulici Hrvatske Republike, Gundulićevoj ulici, Blok centru te duž Reisnerove ulice.
Govoreći o prometnoj slici grada, gradonačelnik je istaknuo da su trenutačno sve ulice u Osijeku protočne te podsjetio na niz projekata realiziranih u ovoj gradskoj četvrti, među kojima su podvožnjak svetog Leopolda Bogdana Mandića, novi vrtić, energetska obnova Osnovne škole Franje Krežme te planirana izgradnja Osnovne škole Vladimira Becića sa sportskom dvoranom. U pripremi su i projekti rekonstrukcije tržnice, Hrvatskog narodnog kazališta te obnove dvorane i parka Zrinjevac.
Parkiralište Zeko bit će obuhvaćeno tzv. nultom zonom naplate parkiranja, koja će prva biti uvedena u sklopu novog gradskog sustava naplate. Prema riječima gradonačelnika, izvođač je već odabran, a početak primjene ovisi o odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).
Direktor Unikoma Igor Pandžić pojasnio je tehničke detalje izvedenih radova. Parkiralište ima kompletnu kolničku konstrukciju s nosivim i habajućim slojem asfalta, betonske opločnike na parkirališnim mjestima, izvedenu horizontalnu signalizaciju te pripremljene instalacije za javnu rasvjetu. U sklopu hortikulturnog uređenja bit će posađena tri stabla crnog koprivića, a radovi su trajali nešto više od mjesec dana.
Zadovoljstvo realizacijom projekta izrazio je i gradski vijećnik Antonio Lozančić, istaknuvši kako je prostor kod Zeke, koji je nakon svake jače kiše bio u lošem stanju, sada primjeren samom središtu grada.
– Ovim uređenjem prostor je podignut na znatno višu razinu i bit će na korist svim građanima koji ga koriste i koji će ga ubuduće koristiti za parkiranje – poručio je Lozančić.
Tekst i foto: Osijek.hr
