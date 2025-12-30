Ivana Radića

od 20:00 sati 31. prosinca 2025. do 04:00 sata 1. siječnja 2026.

bez naknade

Kako bi građani grada Osijeka sigurno stigli svojim kućama nakon proslave Nove godine, GPP-ova će vozila na Silvestrovo prometovati prema produženom rasporedu:

Na tramvajskoj liniji T2: Bikara – Trg A. Starčevića – Bikara, prometuju 2 tramvaja od 23,50 prema sljedećem:

Na inicijativu osječkog gradonačelnika, u Silvestarskoj noći, u vremenu, javni prijevoz na svim linijama na kojima prometuje GPP d.o.o., obavljat će se– na tramvajskoj liniji T1: Zeleno Polje – Višnjevac – Zeleno Polje od 23:45 prometuju samo autobusi cijelom trasom tramvajske linije T1.Polasci autobusa sa Zelenog Polja su u: 23,45; 00,00; 00,20; 00,40; 01,00; 01,20; 01,40; 02,00; 02,20; 02,40 i 03,00 do Višnjevca.Polasci autobusa iz Višnjevca su u: 23,50; 00,10; 00,30; 00,50; 01,10; 01,30; 01,50; 02,10; 02,30; 02,50 i 03,10 do Zelenog polja.Polasci s Trga A. Starčevića: 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30 i 03,00 u smjeru Bikare.Polasci s Bikare: 23,40; 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30; 03,00 i 03,20 u smjeru Trga A. Starčevića.U vremenu od 20:00 sati 31.12.2025. do 04:00 sata 1.1.2026., javni prijevoz na svim linijama na kojima prometuje GPP d.o.o., obavljat će se bez naknade!