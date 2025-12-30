Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Na inicijativu osječkog gradonačelnika Ivana Radića, u Silvestarskoj noći, u vremenu od 20:00 sati 31. prosinca 2025. do 04:00 sata 1. siječnja 2026., javni prijevoz na svim linijama na kojima prometuje GPP d.o.o., obavljat će se bez naknade.

Kako bi građani grada Osijeka sigurno stigli svojim kućama nakon proslave Nove godine, GPP-ova će vozila na Silvestrovo prometovati prema produženom rasporedu:
– na tramvajskoj liniji T1: Zeleno Polje – Višnjevac – Zeleno Polje od 23:45 prometuju samo autobusi cijelom trasom tramvajske linije T1.

Polasci autobusa sa Zelenog Polja su u: 23,45; 00,00; 00,20; 00,40; 01,00; 01,20; 01,40; 02,00; 02,20; 02,40 i 03,00 do Višnjevca.

Polasci autobusa iz Višnjevca su u: 23,50; 00,10; 00,30; 00,50; 01,10; 01,30; 01,50; 02,10; 02,30; 02,50 i 03,10 do Zelenog polja.

Na tramvajskoj liniji T2: Bikara – Trg A. Starčevića – Bikara, prometuju 2 tramvaja od 23,50 prema sljedećem:
Polasci s Trga A. Starčevića: 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30 i 03,00 u smjeru Bikare.
Polasci s Bikare: 23,40; 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30; 03,00 i 03,20 u smjeru Trga A. Starčevića.

U vremenu od 20:00 sati 31.12.2025. do 04:00 sata 1.1.2026., javni prijevoz na svim linijama na kojima prometuje GPP d.o.o., obavljat će se bez naknade!


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Tražim suradnike...
Tražim suradnike koji ...
Chow chow -cau cau...
Stenci Chow chow traze...
Maltipoo štenci ...
Na prodaju preslatki, ...
Crvene toy pudle s...
Crvene toy pudle sprem...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:241

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa