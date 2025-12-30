Besplatan javni prijevoz u Osijeku u Silvestarskoj noći
30.12.2025. 14:39
Na inicijativu osječkog gradonačelnika Ivana Radića, u Silvestarskoj noći, u vremenu od 20:00 sati 31. prosinca 2025. do 04:00 sata 1. siječnja 2026., javni prijevoz na svim linijama na kojima prometuje GPP d.o.o., obavljat će se bez naknade.
Kako bi građani grada Osijeka sigurno stigli svojim kućama nakon proslave Nove godine, GPP-ova će vozila na Silvestrovo prometovati prema produženom rasporedu:
– na tramvajskoj liniji T1: Zeleno Polje – Višnjevac – Zeleno Polje od 23:45 prometuju samo autobusi cijelom trasom tramvajske linije T1.
Polasci autobusa sa Zelenog Polja su u: 23,45; 00,00; 00,20; 00,40; 01,00; 01,20; 01,40; 02,00; 02,20; 02,40 i 03,00 do Višnjevca.
Polasci autobusa iz Višnjevca su u: 23,50; 00,10; 00,30; 00,50; 01,10; 01,30; 01,50; 02,10; 02,30; 02,50 i 03,10 do Zelenog polja.
Na tramvajskoj liniji T2: Bikara – Trg A. Starčevića – Bikara, prometuju 2 tramvaja od 23,50 prema sljedećem:
Polasci s Trga A. Starčevića: 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30 i 03,00 u smjeru Bikare.
Polasci s Bikare: 23,40; 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30; 03,00 i 03,20 u smjeru Trga A. Starčevića.
U vremenu od 20:00 sati 31.12.2025. do 04:00 sata 1.1.2026., javni prijevoz na svim linijama na kojima prometuje GPP d.o.o., obavljat će se bez naknade!
Kako bi građani grada Osijeka sigurno stigli svojim kućama nakon proslave Nove godine, GPP-ova će vozila na Silvestrovo prometovati prema produženom rasporedu:
– na tramvajskoj liniji T1: Zeleno Polje – Višnjevac – Zeleno Polje od 23:45 prometuju samo autobusi cijelom trasom tramvajske linije T1.
Polasci autobusa sa Zelenog Polja su u: 23,45; 00,00; 00,20; 00,40; 01,00; 01,20; 01,40; 02,00; 02,20; 02,40 i 03,00 do Višnjevca.
Polasci autobusa iz Višnjevca su u: 23,50; 00,10; 00,30; 00,50; 01,10; 01,30; 01,50; 02,10; 02,30; 02,50 i 03,10 do Zelenog polja.
Na tramvajskoj liniji T2: Bikara – Trg A. Starčevića – Bikara, prometuju 2 tramvaja od 23,50 prema sljedećem:
Polasci s Trga A. Starčevića: 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30 i 03,00 u smjeru Bikare.
Polasci s Bikare: 23,40; 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30; 03,00 i 03,20 u smjeru Trga A. Starčevića.
U vremenu od 20:00 sati 31.12.2025. do 04:00 sata 1.1.2026., javni prijevoz na svim linijama na kojima prometuje GPP d.o.o., obavljat će se bez naknade!
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)