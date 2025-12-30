Učenici OŠ Jagode Truhelke na Erasmus mobilnosti na Bledu
30.12.2025. 14:28
Erasmus+ mobilnost učenika OŠ Jagode Truhelke iz Osijeka provela se u OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled u Sloveniji od 14. do 18. prosinca 2025. Na mobilnosti je sudjelovalo trinaest učenika 7. i 8. razreda u pratnji tri djelatnice: školske knjižničarke i Erasmus koordinatorice škole Irene Bando, ravnateljice Danijele Zorinić i nastavnice prirode i biologije Vesne Ovničević.
Ciljevi ove mobilnosti bili su upoznavanje druge europske kulture, slovenskog obrazovnog sustava, inovativnih metoda učenja, jačanja međukulturnih kompetencija učenika te razvoja socijalnih, komunikacijskih i jezičnih vještina.
Prvi dan mobilnosti bio je namijenjen putovanju do odredišta i upoznavanje s prirodnom i kulturnom baštinom Slovenije obilaskom Postojnske jame, jednog od najpoznatijih prirodnih fenomena Slovenije i Europe. Tamo su se upoznali s krškim reljefom, procesima nastanka podzemnih dvorana te raznolikošću stalaktita i stalagmita, a posebna pozornost je bila posvećena zaštiti ugroženih životinjskih vrsta koje obitavaju u jami, posebno endemske vrste Čovječje ribice, čime se dodatno poticala ekološka svijest učenika.
U večernjim satima organiziran je obilazak Bleda, tijekom kojeg su doživjeli posebnu atmosferu adventskog sajma, upoznali se s božićnim običajima, lokalnim proizvodima i tradicijom, što je pridonijelo razvoju međukulturnog razumijevanja i uvažavanja različitosti kod učenika.
Sljedeći dan mobilnosti bio je posvećen odgojno-obrazovnim aktivnostima, posjeti partnerskoj školi i upoznavanje sa slovenskim obrazovnim sustavom, organizacijom rada škole, načinom izvođenja nastave, nastavnim metodama te izvannastavnim aktivnostima. Imali smo priliku usporediti slovenski i hrvatski školski sustav, uočiti sličnosti i razlike te razvijati kritičko promišljanje o obrazovanju u europskom kontekstu. Poseban naglasak stavljen je na važnost međunarodne suradnje i sudjelovanja u Erasmus+ projektima prilikom čega su obje škole predstavile svoje dosadašnje Europske projekte i promišljale o mogućnostima daljnje suradnje.
Nakon školskih aktivnosti organiziran je obilazak Bleda, tijekom kojeg su se upoznali s povijesnim razvojem Bleda, značajem Bledskog jezera, otočića i dvorca te ulogom turizma u razvoju lokalne zajednice. Ova aktivnost omogućila je povezivanje teorijskih znanja s praktičnim iskustvom te potaknula učenike na razmišljanje o važnosti održivog turizma i očuvanja prirodne i kulturne baštine. Organiziran je i razgled Bledskog dvorca, jednog od najstarijih i najznačajnijih kulturno-povijesnih spomenika u Sloveniji, koji je smješten na visokoj stijeni iznad Bledskog jezera te pruža izniman panoramski pogled na Bledsko jezero, Bledski otok, okolne planine i samo mjesto. Posebno zanimljiv dio razgleda bila je stara tiskara, u kojoj smo se upoznali s tradicionalnim načinom tiskanja te naučili o važnosti tiskarstva za razvoj pismenosti, obrazovanja i širenja znanja.
Razgled Bledskog dvorca imao je značajnu odgojno-obrazovnu vrijednost jer je učenicima omogućio povezivanje znanja iz povijesti, geografije i kulture s neposrednim iskustvom te potaknuo razvoj kulturne svijesti i uvažavanje važnosti očuvanja kulturne baštine.
Treći dan mobilnosti bio je u cijelosti posvećen sudjelovanju u nastavi i izravnom upoznavanju sa slovenskim obrazovnim sustavom u praksi. Učenici su prisustvovali i aktivno sudjelovali u nastavnim satima matematike, fizike, kemije, biologije, slovenskog jezika, tjelesne i zdravstvene kulture te povijesti. Tijekom nastave imali su priliku upoznati drugačije nastavne metode, organizaciju rada u razredu, način vrednovanja i korištenje nastavnih sredstava. Sudjelovanje u nastavi potaknulo je razvoj jezičnih kompetencija, prilagodljivosti, samostalnosti i suradničkog učenja, a učenici su kroz neposredno iskustvo mogli usporediti sličnosti i razlike u primjeni nastavnih metoda, procesu nastave i ishoda učenja. Jedan od neobičnih primijenjenih načina poučavanja bila je metoda "drums alive", inovativna metoda koja povezuje bubnjanje, ritam, pokret i ples s učenjem matematike. Tom metodom su točne odgovore matematičkih izračuna učenici iskazivali ritmičkim pokretima udaranjem u bubanj, čime se poticala koncentracija, motoričke vještine, matematičko razmišljanje i kreativnost.
U poslijepodnevnim satima organiziran je odlazak u obližnje mjesto Radovljicu, gdje su posjetili radionicu izrade licitara i domaćih proizvoda, kao i čokoladarnicu. Tijekom posjeta učenici su se upoznali s tradicijskim obrtima, procesom izrade suvenira i lokalnih proizvoda, čime se dodatno poticalo razumijevanje kulturne baštine i važnosti očuvanja tradicije.
Četvrti dan mobilnosti bio je posvećen nastavi na otvorenom, posjetom Planinskog muzeja u Mojstrani koji je pružio uvid u povezanost čovjeka i prirode te važnost očuvanja planinskog okoliša. Uslijedio je i posjet Planici, svjetski poznatom centru za skijaške skokove, gdje su u muzeju imali priliku isprobati Wii simulator skijaških skokova, koji je učenicima omogućio doživljaj skoka na interaktivan i zabavan način.
U nastavku dana posjetili su Kranjsku Goru, jedno od najpoznatijih slovenskih skijališta i turističkih središta koje je pridonijelo osvještavanju važnosti aktivnog boravka u prirodi i zdravog načina života.
Posljednji dan mobilnosti započeo sudjelovanjem učenika u nastavi prema unaprijed dogovorenom rasporedu, čime je učenicima omogućeno dodatno produbljivanje iskustva boravka u slovenskoj školi, a nakon nastavnih aktivnosti uslijedila je svečana podjela certifikata i prigodnih poklona, čime je obilježen završetak Erasmus+ mobilnosti. Ovaj svečani trenutak bio je prilika za zahvalu domaćinima, razmjenu dojmova te potvrdu uspješne suradnje između škola.
U povratku kući, posjetili su glavni grad Slovenije - Ljubljanu, obišli su Tromostovlje, Prešernov trg te uživali u adventskom ugođaju grada. Obilazak glavnog grada Slovenije omogućio je učenicima upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti te dodatno obogatio njihovo iskustvo mobilnosti.
U večernjim satima stigli su kući puni dojmova, novih znanja i nezaboravnih iskustava. Ova je mobilnost ostavila snažan pozitivan trag na učenike i nastavnike, pridonijela osobnom i profesionalnom razvoju sudionika te dodatno osnažila važnost međunarodne suradnje i učenja kroz iskustvo.
Mobilnost su organizirale Irena Bando i Vesna Ovničević (OŠ Jagode Truhelke Osijek) u suradnji s Andrejem Jalenom (OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Slovenija) i Urškom Repinc (Bohinjska Bistrica, Slovenija).
Mobilnost je u cijelosti financirana sredstvima Europske unije, programa Erasmus+.
Galeriju fotografija pogledajte ovdje.
Tekst i foto: Vesna Ovničević i Irena Bando
