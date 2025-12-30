U Novoj godini s novim Pričama iz STEM-a: Siječanj u znaku istraživanja i kreativnog učenja
30.12.2025. 11:52
Nakon blagdanskog ozračja i zimskog odmora, projekt „Priče iz STEM-a“ u siječnju nastavlja s novim ciklusom radionica koje djecu vraćaju u ritam učenja, istraživanja i stvaranja. Prvi mjesec nove godine donosi svježu energiju, nova pitanja i uzbudljive aktivnosti osmišljene za djecu od 4 do 10 godina, kroz koje učimo o zdravlju, tijelu, prirodi i svijetu koji nas okružuje.
Istražujemo zdravlje, kretanje i svijet oko sebe
Siječanjske radionice u vrtićima će najmlađima dati priliku da kroz igru i razgovor istražive kako izgleda odlazak liječniku i zašto je važan za naše zdravlje. Osim toga, učit će o važnosti tjelesne aktivnosti te razvijati kreativnost kroz stvaranje i predstavljanje vlastite priče. Aktivnosti su osmišljene tako da djeci pomognu razviti sigurnost, komunikacijske vještine i razumijevanje vlastitog tijela i emocija.
U osnovnim školama djeca će zakoračiti u svijet istraživanja i znanosti kroz radionice poput „Mikro svijet“ i „Bilje u službi zdravlja“. Tako će imati priliku otkriti kako priroda i biljke mogu pomoći u očuvanju zdravlja. Kroz promatranje, pokuse i timski rad, učenici i učenice razvijat će znatiželju, kritičko mišljenje i povezanost s prirodom.
Radionice vode iskusni učitelji i učiteljice s preporukom Agencije za odgoj i obrazovanje, koji znaju kako spojiti učenje, igru i istraživanje u poticajno i sigurno okruženje.
Kalendar radionica za siječanj
Kako biste lakše isplanirali sudjelovanje, na našoj web stranici dostupan je kalendar radionica za siječanj s pregledom svih termina, lokacija i tema radionica koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije.
Siječanj je idealno vrijeme za nove početke, učenje i otkrivanje, a naše radionice osmišljene su upravo kako bi potaknule dječju radoznalost i ljubav prema znanosti.
Pogledajte kalendar i pridružite nam se u siječanjskim Pričama iz STEM-a!
Proces prijave na radionice
Ukoliko želite biti dio naše Priče iz STEM-a potrebno je popuniti Prijavni obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s obavezom popunjavanja i predaje provoditeljima aktivnosti sljedeće obrasce: Privola za sudjelovanje djeteta*, Ulazni obrazac (O1)* i Izlazni obrazac (O2)*.
Uz navedeno, potrebno je priložiti:
- za učenike_ce: izvješće iz e-Matice potpisano od ovlaštene osobe i ovjereno službenim pečatom ustanove ili potvrda o statusu učenika preuzeta iz aplikacije e-Dnevnik
- za djecu vrtićke dobi: ugovor/dodatak ugovoru o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili izvadak iz matične knjige/imenika djece ili potvrda ustanove o popisu djece potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje ili rješenje o upisu u program predškolskog odgoja, obrazovanja skrbi ili drugi jednako vrijedan dokument kojim se potvrđuje upis u redoviti predškolski program ili izvadak matice rođenih/rodni list kojim se potvrđuje starost djeteta ili preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili bilo kojeg drugog dokumenta izdanog od tijela javne vlasti jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dobi sudionika_ice.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+ Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Nansen dijalog centra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)