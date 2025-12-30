Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U Donjoj Motičini jučer je oko 22 sata došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao 28-godišnji vozač električnog romobila, koji na glavi nije nosio zaštitnu kacigu.

Vozač je dolaskom do zavoja udesno zbog neprilagođene brzine kretanja romobila i osobina ceste izgubio nadzor nad vozilom i pao na kolnik, kojom prilikom je zadobio teške tjelesne ozljede glave, odnosno višestruke prijelome kostiju lubanje, izvijestili su iz policije.

28-godišnjak je hitno prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




