Foto: Osijek031.com/Arhiv

jučer je oko 22 sata došlo dou kojoj je sudjelovaoelektričnog romobila, koji na glavizaštitnu kacigu.Vozač je dolaskom do zavoja udesno zbogkretanja romobila i osobina cestenad vozilom i pao na kolnik, kojom prilikom je zadobioozljede glave, odnosno višestruke prijelome kostiju lubanje, izvijestili su iz policije.28-godišnjak je hitno prevezen u, gdje mu je pružena liječnička pomoć.Slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.