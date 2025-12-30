Vojna obuka

1200 adresa

intenzivan

spremno

promjena režima

izazovna

Bit će im vjerojatno malo šok, ali samo bez straha neka dođu, vidjet će da nije tako strašno

Marin Kirasić

šest sati ujutro

Ustajanje u 6 sati ujutro, osobna higijena, kondicioniranje, trčanje i razgibavanje prije doručka. Poslije su pripreme za postrojavanje, pa kreće obuka i teorija do ručka, poslije malo pauza da ponove što su radili i praktična obuka do večeri

Foto: Dalibor Bauernfrajnd/Arhiv