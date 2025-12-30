Vojna obuka se vraća u Hrvatsku: prvi pozivi već poslani 19-godišnjacima
30.12.2025. 10:15
Vojna obuka ponovno se vraća u Hrvatsku. Prvi pozivi za liječničke preglede već su poslani na oko 1200 adresa 19-godišnjaka, a buduće ročnike u vojarnama očekuje intenzivan dvomjesečni program.
U vojarni u Slunju sve je spremno za dolazak novaka, od obnovljenih prostora do novih madraca. Instruktori priznaju da će promjena režima za mnoge biti izazovna, ali poručuju da razloga za strah nema.
"Bit će im vjerojatno malo šok, ali samo bez straha neka dođu, vidjet će da nije tako strašno", rekao je instruktor, desetnik Marin Kirasić za Dnevnik.hr.
Radni dan započinje u šest sati ujutro i ispunjen je obukom gotovo do počinka. "Ustajanje u 6 sati ujutro, osobna higijena, kondicioniranje, trčanje i razgibavanje prije doručka. Poslije su pripreme za postrojavanje, pa kreće obuka i teorija do ručka, poslije malo pauza da ponove što su radili i praktična obuka do večeri", objasnio je Kirasić.
Foto: Dalibor Bauernfrajnd/Arhiv
