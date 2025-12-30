Korisničko ime: Lozinka:
Sinoć nešto prije 20 sati izbio je požar u obiteljskoj kući u Dardi. Brzom intervencijom DVD-a Darda požar je bio pod kontrolom oko 22:00 sata, a oko ponoći požar je bio u potpunosti ugašen.

Prema dostupnim informacijama, tri prostorije su u potpunosti izgorjele, a krov je minimalno oštećen. U požaru je ozlijede zadobila 45-godišnjakinja.

Nakon očevida bit će poznat uzrok požara.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


