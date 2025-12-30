požar

Dardi

DVD-a Darda

22:00 sata

ugašen

izgorjele

ozlijede

uzrok

Sinoć nešto prije 20 sati izbio jeu obiteljskoj kući u. Brzom intervencijompožar je bio pod kontrolom oko, a oko ponoći požar je bio u potpunostiPrema dostupnim informacijama, tri prostorije su u potpunosti, a krov je minimalno oštećen. U požaru jezadobila 45-godišnjakinja.Nakon očevida bit će poznatpožara.