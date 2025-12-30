Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
Osječko-baranjskoj županiji odobrena su dva nova projekta rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), čime se nastavlja snažan investicijski ciklus usmjeren na stvaranje uvjeta za jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne škole.

Riječ je o projektima Osnovne škole Hinka Juhna u Podgoraču te Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama, za koje su 22. prosinca 2025. godine donesene odluke o financiranju bespovratnim sredstvima Europske unije.

Za projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Hinka Juhna u Podgoraču odobreno je 1.915.674,68 eura bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 2,29 milijuna eura. Projektom će se dograditi novi školski prostori, osigurati dodatne učionice, blagovaonica, knjižnica i prateći sadržaji te poboljšati uvjeti za redovnu nastavu i rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Nakon provedbe projekta škola će raspolagati s ukupno 11 učionica, a planirano je i opremanje novog dijela škole te ugradnja fotonaponske elektrane.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama financiran je s 6.648.367,16 eura bespovratnih sredstava, a ukupna vrijednost projekta iznosi 8,1 milijun eura. Dogradnjom će se osigurati značajno povećanje kapaciteta škole, uključujući nove učionice, kabinete, kuhinju i prateće sadržaje, kao i prilagodbu prostora za učenike s poteškoćama u razvoju. Nakon završetka radova škola će imati ukupno 30 učionica, čime će se stvoriti uvjeti za kvalitetan jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu.

Osječko-baranjska županija trenutno provodi 19 projekata izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola, ukupne vrijednosti gotovo 69 milijuna eura. Na poziv NPOO-a prijavljeno je 17 projekata, od kojih je 13 već odobreno, četiri su u postupku evaluacije, a dva su u pripremi za prijavu. Radovi su već započeli u devet škola, dok su za ostale odobrene projekte u tijeku ili završeni postupci javne nabave, s ciljem pravodobne realizacije svih ulaganja do kraja 2027. godine.

Odobrenjem ova dva nova projekta dodatno se potvrđuje strateško opredjeljenje Osječko-baranjske županije za sustavno ulaganje u obrazovnu infrastrukturu, stvaranje jednakih uvjeta za sve učenike te podizanje kvalitete obrazovanja u svim dijelovima županije.


Tekst: OBŽ
Foto: Pixabay.com/Ilustracija


