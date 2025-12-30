Osječko-baranjskoj županiji

Tekst: OBŽ

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

odobrena surekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola u okviru, čime se nastavljausmjeren na stvaranje uvjeta za jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne škole.Riječ je o projektima, za koje su 22. prosinca 2025. godine donesene odluke o financiranju bespovratnim sredstvima Europske unije.Za projekt rekonstrukcije i dogradnjeu Podgoraču odobreno jebespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi. Projektom će se dograditi novi školski prostori, osigurati dodatne učionice, blagovaonica, knjižnica i prateći sadržaji te poboljšati uvjeti za redovnu nastavu i rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Nakon provedbe projekta škola će raspolagati s ukupno 11 učionica, a planirano je i opremanje novog dijela škole te ugradnja fotonaponske elektrane.Projekt rekonstrukcije i dogradnjeu Našicama financiran je sbespovratnih sredstava, a ukupna vrijednost projekta iznosi. Dogradnjom će se osigurati značajno povećanje kapaciteta škole, uključujući nove učionice, kabinete, kuhinju i prateće sadržaje, kao i prilagodbu prostora za učenike s poteškoćama u razvoju. Nakon završetka radova škola će imati ukupno 30 učionica, čime će se stvoriti uvjeti za kvalitetan jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu.Osječko-baranjska županija trenutno provodiizgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola, ukupne vrijednosti gotovo. Na poziv NPOO-a prijavljeno je 17 projekata, od kojih je 13 već odobreno, četiri su u postupku evaluacije, a dva su u pripremi za prijavu. Radovi su već započeli u devet škola, dok su za ostale odobrene projekte u tijeku ili završeni postupci javne nabave, s ciljem pravodobne realizacije svih ulaganja do kraja 2027. godine.Odobrenjem ova dva nova projekta dodatno se potvrđujeOsječko-baranjske županije za sustavno ulaganje u obrazovnu infrastrukturu, stvaranje jednakih uvjeta za sve učenike te podizanje kvalitete obrazovanja u svim dijelovima županije.