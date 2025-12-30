Servisne informacije [30. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
30.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Jutarnja temperatura do -4°C, a dnevna do 4°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nemaplaniranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [18.12.2025.-07.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [18.12.2025.-07.01.2026.] [program
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Nova godina uz "Pjenušac i tambure" u dvorani Franjo Krežma
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)