Zimska malonogometna liga NS Beli Manastir i turnir „Zimko“ u Osijeku

LEGEnde

NK Osijeka.

Regionalni klub IPA osječko-baranjske

velikog sportskog srca

Klinici za Pedijatriju KBC Osijek

olakšali boravak

Ovom prilikom želimo se zahvaliti regionalnom klubu IPA Osječko baranjske na donaciji dresova našoj ekipi „LEGEnde“ a svoj djeci u KBC Osijek, LEGEnde žele brz oporavak i povratak svojim kućama

Mario Oršolić

Ujedno ovom prilikom se zahvaljujemo našim LEGEndama koji imaju velikog srca i na koje smo iznimno ponosni, jer na ovaj način potičemo zdrave životne navike i pozitivne izbore u provođenju slobodnog vremena mladih s ciljem prevencije društvenih devijacija i rizičnog ponašanja

Ladislav Bece

Tekst i foto: Božidar Vrselja

U Osijeku i Belom Manastiru organizirana jeNa turnir je prijavljena i dječja malonogometna ekipa „“ (8g), koji su inače licencirani igračidonirala je dresove za navedene malonogometne manifestacije.Obzirom da su djeca česti pacijenti KBC-a i ostalih zdravstvenih ustanova, ovi mali sportaši, alii njihovi roditelji odlučili su 29. prosinca 2025.g. doniratidva TV Led televizora kako bi barem malonjihovih vršnjaka u prostorijama bolnice.- navodi voditelj ekipe“, – navodi, predsjednik regionalnog kluba IPA osječko-baranjske.