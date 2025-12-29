Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
U Osijeku i Belom Manastiru organizirana je Zimska malonogometna liga NS Beli Manastir i turnir „Zimko“ u Osijeku.

Na turnir je prijavljena i dječja malonogometna ekipa „LEGEnde“ (8g), koji su inače licencirani igrači NK Osijeka.

Regionalni klub IPA osječko-baranjske donirala je dresove za navedene malonogometne manifestacije.

Obzirom da su djeca česti pacijenti KBC-a i ostalih zdravstvenih ustanova, ovi mali sportaši, ali velikog sportskog srca i njihovi roditelji odlučili su 29. prosinca 2025.g. donirati Klinici za Pedijatriju KBC Osijek dva TV Led televizora kako bi barem malo olakšali boravak njihovih vršnjaka u prostorijama bolnice.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti regionalnom klubu IPA Osječko baranjske na donaciji dresova našoj ekipi „LEGEnde“ a svoj djeci u KBC Osijek, LEGEnde žele brz oporavak i povratak svojim kućama - navodi voditelj ekipe Mario Oršolić.

Ujedno ovom prilikom se zahvaljujemo našim LEGEndama koji imaju velikog srca i na koje smo iznimno ponosni, jer na ovaj način potičemo zdrave životne navike i pozitivne izbore u provođenju slobodnog vremena mladih s ciljem prevencije društvenih devijacija i rizičnog ponašanja“, – navodi Ladislav Bece, predsjednik regionalnog kluba IPA osječko-baranjske.


Tekst i foto: Božidar Vrselja


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Engleski buldog
Na prodaju štenci E...
LABRADOR stenci
Labrador stenci na pro...
Francuski buld...
Spremne za preuzimanje...
Belgijski ovčar MA...
Belgijski ovčar MALINO...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:159

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa