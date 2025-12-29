Mali nogometaši, velika humanost: LEGEnde obradovale mališane u KBC-u Osijek
29.12.2025. 14:40
U Osijeku i Belom Manastiru organizirana je Zimska malonogometna liga NS Beli Manastir i turnir „Zimko“ u Osijeku.
Na turnir je prijavljena i dječja malonogometna ekipa „LEGEnde“ (8g), koji su inače licencirani igrači NK Osijeka.
Regionalni klub IPA osječko-baranjske donirala je dresove za navedene malonogometne manifestacije.
Obzirom da su djeca česti pacijenti KBC-a i ostalih zdravstvenih ustanova, ovi mali sportaši, ali velikog sportskog srca i njihovi roditelji odlučili su 29. prosinca 2025.g. donirati Klinici za Pedijatriju KBC Osijek dva TV Led televizora kako bi barem malo olakšali boravak njihovih vršnjaka u prostorijama bolnice.
Ovom prilikom želimo se zahvaliti regionalnom klubu IPA Osječko baranjske na donaciji dresova našoj ekipi „LEGEnde“ a svoj djeci u KBC Osijek, LEGEnde žele brz oporavak i povratak svojim kućama - navodi voditelj ekipe Mario Oršolić.
„Ujedno ovom prilikom se zahvaljujemo našim LEGEndama koji imaju velikog srca i na koje smo iznimno ponosni, jer na ovaj način potičemo zdrave životne navike i pozitivne izbore u provođenju slobodnog vremena mladih s ciljem prevencije društvenih devijacija i rizičnog ponašanja“, – navodi Ladislav Bece, predsjednik regionalnog kluba IPA osječko-baranjske.
Tekst i foto: Božidar Vrselja
