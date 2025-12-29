Trubači iz Srbije svirali po Osijeku – policija ih privela i protjerala iz Hrvatske
29.12.2025. 10:10
Policijski službenici II. policijske postaje Osijek su 24. prosinca postupali po dojavi da trubači sviraju na Vijencu Ivana Meštrovića. Na mjestu dojave, na ulici, zatečeno je pet svirača, državljana Republike Srbije, u dobi od 57, 51, 48, 46 i 20 godina, koji su pozvani u postaju, kako bi se utvrdile sve okolnosti njihovog boravka u Republici Hrvatskoj, izvijestili su iz policije.
Ubrzo je utvrđeno da su došli u Republiku Hrvatsku s ciljem sviranja po ulicama i ugostiteljskim objektima kako bi zaradili novac, a pritom nisu imali dozvole za boravak i rad, niti potvrdu o prijavi rada.
S obzirom da je utvrđeno kako ne opravdavaju svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u RH, proveden je upravni postupak u kojem su za svih pet državljana Republike Srbije donesena rješenja o otkazu boravka.
Navedenim rješenjima sviračima je, sukladno članku 56. st. 1. i čl. 186. st. 1. Zakona o strancima, otkazan kratkotrajni boravak, izrečena zabrana ulaska i boravka u trajanju od tri mjeseca računajući od dana napuštanja granica Republike Hrvatske te im je određen rok za dragovoljni odlazak od sedam dana u kojim su dužni napustiti Europski gospodarski pojas.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Ubrzo je utvrđeno da su došli u Republiku Hrvatsku s ciljem sviranja po ulicama i ugostiteljskim objektima kako bi zaradili novac, a pritom nisu imali dozvole za boravak i rad, niti potvrdu o prijavi rada.
S obzirom da je utvrđeno kako ne opravdavaju svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u RH, proveden je upravni postupak u kojem su za svih pet državljana Republike Srbije donesena rješenja o otkazu boravka.
Navedenim rješenjima sviračima je, sukladno članku 56. st. 1. i čl. 186. st. 1. Zakona o strancima, otkazan kratkotrajni boravak, izrečena zabrana ulaska i boravka u trajanju od tri mjeseca računajući od dana napuštanja granica Republike Hrvatske te im je određen rok za dragovoljni odlazak od sedam dana u kojim su dužni napustiti Europski gospodarski pojas.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)