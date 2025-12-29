Policijski službenici II. policijske postaje Osijek

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

su 24. prosinca postupali po dojavi dasviraju na. Na mjestu dojave, na ulici, zatečeno je, državljana, u dobi od 57, 51, 48, 46 i 20 godina, koji su pozvani u postaju, kako bi se utvrdile sve okolnosti njihovog boravka u Republici Hrvatskoj, izvijestili su iz policije.Ubrzo je utvrđeno da su došli u Republiku Hrvatsku s ciljemkako bi zaradili novac, a pritomza boravak i rad, niti potvrdu o prijavi rada.S obzirom da je utvrđeno kakosvrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u RH, proveden je upravni postupak u kojem su za svih pet državljana Republike Srbije donesena rješenja oNavedenim rješenjima sviračima je, sukladno članku 56. st. 1. i čl. 186. st. 1. Zakona o strancima,kratkotrajni boravak, izrečenau trajanju od tri mjeseca računajući od dana napuštanja granica Republike Hrvatske te im je određen rok za dragovoljni odlazak od sedam dana u kojim su dužni napustiti Europski gospodarski pojas.