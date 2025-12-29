Zimska sniženja startala odmah nakon blagdana
29.12.2025. 10:32
Zimska sezonska sniženja počela su odmah nakon blagdana, odnosno 27. prosinca, a mogu trajati najdulje do kraja veljače, odnosno 60 dana.
Početak i trajanje sezonskih sniženja propisani su Pravilnikom, koji određuje da se ona provode dva puta godišnje – zimi od 27. prosinca i ljeti od 1. srpnja. Trgovci su pritom obvezni jasno istaknuti sniženu cijenu te najnižu cijenu proizvoda u posljednjih 30 dana prije početka sniženja.
Iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) i ove godine upozoravaju kupce na oprez. Savjetuju da se računi obavezno čuvaju, kao i jamstveni list za tehničku robu, te da se kupci unaprijed informiraju o mogućnostima povrata i zamjene. Povrat ispravne robe nije zakonska obveza trgovca, osim kod kupnje na daljinu, kada potrošači imaju pravo na povrat u roku od 14 dana.
U HUZP-u također upozoravaju na moguće marketinške trikove, poput prividnih popusta i natpisa „do 70 posto“, koji se često odnose na manji dio asortimana. Kupcima se preporučuje da unaprijed provjere cijene, kupuju samo kod provjerenih trgovaca te nepravilnosti prijave Tržišnoj inspekciji.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
