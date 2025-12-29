Zimska sezonska sniženja

27. prosinca

60 dana

dva puta godišnje

sniženu cijenu

upozoravaju kupce

oprez

čuvaju

jamstveni list

unaprijed informiraju

nije zakonska obveza

marketinške trikove

do 70 posto

manji dio

provjere cijene

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

počela su odmah nakon blagdana, odnosno, a mogu trajati najdulje do kraja veljače, odnosnoPočetak i trajanje sezonskih sniženja propisani su Pravilnikom, koji određuje da se ona provode– zimi od 27. prosinca i ljeti od 1. srpnja. Trgovci su pritom obvezni jasno istaknutite najnižu cijenu proizvoda u posljednjih 30 dana prije početka sniženja.Iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) i ove godinena. Savjetuju da se računi obavezno, kao iza tehničku robu, te da se kupcio mogućnostima povrata i zamjene. Povrat ispravne robetrgovca, osim kod kupnje na daljinu, kada potrošači imaju pravo na povrat u roku od 14 dana.U HUZP-u također upozoravaju na moguće, poput prividnih popusta i natpisa „“, koji se često odnose naasortimana. Kupcima se preporučuje da unaprijed, kupuju samo kod provjerenih trgovaca te nepravilnosti prijave Tržišnoj inspekciji.