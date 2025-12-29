Raspored odvoza otpada za Novu godinu i blagdan Sveta tri kralja
29.12.2025. 11:00
Odvoz komunalnog otpada (miješani komunalni otpad, papir, plastika, metal, staklo i biorazgradivi otpad) tijekom predstojećih blagdana i neradnih dana odvijati prema sljedećem rasporedu:
Na Novu godinu odvoz otpada se ne obavlja.
Odvoz se premješta na subotu, 3. siječnja 2026.
Subota, 3. siječnja 2026.:
- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka
- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtka
Blagdan Sveta tri kralja – 6. siječnja 2026.
Odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema redovitom rasporedu.
Rad reciklažnih dvorišta i kompostane
Reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi na sljedeće datume:
- 01. siječnja 2026. (Nova godina)
- 06. siječnja 2026. (Sveta tri kralja)
Napomena:
Noćni odvoz otpada planiran za Silvestrovo (31. prosinca 2025.) započet će ranije tijekom dana.
Unikom moli korisnike da u tim danima iznesu spremnike najkasnije do 14:00 sati.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Na Novu godinu odvoz otpada se ne obavlja.
Odvoz se premješta na subotu, 3. siječnja 2026.
Subota, 3. siječnja 2026.:
- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka
- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtka
Blagdan Sveta tri kralja – 6. siječnja 2026.
Odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema redovitom rasporedu.
Rad reciklažnih dvorišta i kompostane
Reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi na sljedeće datume:
- 01. siječnja 2026. (Nova godina)
- 06. siječnja 2026. (Sveta tri kralja)
Napomena:
Noćni odvoz otpada planiran za Silvestrovo (31. prosinca 2025.) započet će ranije tijekom dana.
Unikom moli korisnike da u tim danima iznesu spremnike najkasnije do 14:00 sati.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)