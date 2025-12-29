Odvoz komunalnog otpada

ne obavlja

subotu, 3. siječnja 2026

Subota, 3. siječnja 2026.:

Blagdan Sveta tri kralja – 6. siječnja 2026.

Rad reciklažnih dvorišta i kompostane

Reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi na sljedeće datume:

Napomena:

Unikom

14:00 sati

(miješani komunalni otpad, papir, plastika, metal, staklo i biorazgradivi otpad) tijekom predstojećih blagdana i neradnih dana odvijati prema sljedećem rasporedu:Na Novu godinu odvoz otpada seOdvoz se premješta na- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtkaOdvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema redovitom rasporedu.- 01. siječnja 2026. (Nova godina)- 06. siječnja 2026. (Sveta tri kralja)Noćni odvoz otpada planiran za Silvestrovo (31. prosinca 2025.) započet će ranije tijekom dana.moli korisnike da u tim danima iznesu spremnike najkasnije do