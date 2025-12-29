Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Odvoz komunalnog otpada (miješani komunalni otpad, papir, plastika, metal, staklo i biorazgradivi otpad) tijekom predstojećih blagdana i neradnih dana odvijati prema sljedećem rasporedu:

Na Novu godinu odvoz otpada se ne obavlja.

Odvoz se premješta na subotu, 3. siječnja 2026.

Subota, 3. siječnja 2026.:
- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka
- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtka

Blagdan Sveta tri kralja – 6. siječnja 2026.
Odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema redovitom rasporedu.

Rad reciklažnih dvorišta i kompostane
Reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi na sljedeće datume:
- 01. siječnja 2026. (Nova godina)
- 06. siječnja 2026. (Sveta tri kralja)

Napomena:
Noćni odvoz otpada planiran za Silvestrovo (31. prosinca 2025.) započet će ranije tijekom dana.

Unikom moli korisnike da u tim danima iznesu spremnike najkasnije do 14:00 sati.


Objavio: Redakcija 031




