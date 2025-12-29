Na Staru godinu trgovine rade skraćeno
29.12.2025. 10:11
Pred nama je kraj, odnosno doček Nove godine, pa će trgovine i trgovački centri raditi skraćeno ili zatvoriti svoja vrata.
U nastavku vam donosimo radno vrijeme trgovina u Osijeku:
Konzum
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Lidl
Stara godina, 31. prosinca - Sv. Leopolda Bogdana Mandića i Zeleno polje od 8:00 do 16:00 sati, Ulica J. J. Strossmayera od 7:00 do 16:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Plodine
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Studenac
Stara godina, 31. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Eurospin
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Kaufland
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Spar
Stara godina, 31. prosinca - Kneza Trpimira,Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 16:00 sati, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 17:00 sati, Svilajska 31a od 9:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
NTL
Stara godina, 31. prosinca - do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Astek
Stara godina, 31. prosinca - Krbavska, Opatijska, V. Nazora, Kaštelanska, Ivana Gorana Kovačića, Vukovarska, Šamačka i Trg slobode od 6:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Portanova
Stara godina, 31. prosinca - od 10:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Mall Osijek
Stara godina, 31. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Emmezeta
Stara godina, 31. prosinca - od 8:00 do 16:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Retail park Gacka
Stara godina, 31. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Pevex
Stara godina, 31. prosinca - od 7:30 do 15:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Metro
Stara godina, 31. prosinca - od 6:00 do 16:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Foto: Pexels.com/Ilustracija
U nastavku vam donosimo radno vrijeme trgovina u Osijeku:
Konzum
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Lidl
Stara godina, 31. prosinca - Sv. Leopolda Bogdana Mandića i Zeleno polje od 8:00 do 16:00 sati, Ulica J. J. Strossmayera od 7:00 do 16:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Plodine
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Studenac
Stara godina, 31. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Eurospin
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Kaufland
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Spar
Stara godina, 31. prosinca - Kneza Trpimira,Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 16:00 sati, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 17:00 sati, Svilajska 31a od 9:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
NTL
Stara godina, 31. prosinca - do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Astek
Stara godina, 31. prosinca - Krbavska, Opatijska, V. Nazora, Kaštelanska, Ivana Gorana Kovačića, Vukovarska, Šamačka i Trg slobode od 6:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Portanova
Stara godina, 31. prosinca - od 10:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Mall Osijek
Stara godina, 31. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Emmezeta
Stara godina, 31. prosinca - od 8:00 do 16:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Retail park Gacka
Stara godina, 31. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Pevex
Stara godina, 31. prosinca - od 7:30 do 15:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Metro
Stara godina, 31. prosinca - od 6:00 do 16:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)