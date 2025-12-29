Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Pred nama je kraj, odnosno doček Nove godine, pa će trgovine i trgovački centri raditi skraćeno ili zatvoriti svoja vrata.

U nastavku vam donosimo radno vrijeme trgovina u Osijeku:

Konzum
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Lidl
Stara godina, 31. prosinca - Sv. Leopolda Bogdana Mandića i Zeleno polje od 8:00 do 16:00 sati, Ulica J. J. Strossmayera od 7:00 do 16:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Plodine
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Studenac
Stara godina, 31. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Eurospin
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Kaufland
Stara godina, 31. prosinca - od 7:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Spar
Stara godina, 31. prosinca - Kneza Trpimira,Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 16:00 sati, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 17:00 sati, Svilajska 31a od 9:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

NTL
Stara godina, 31. prosinca - do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Astek
Stara godina, 31. prosinca - Krbavska, Opatijska, V. Nazora, Kaštelanska, Ivana Gorana Kovačića, Vukovarska, Šamačka i Trg slobode od 6:00 do 18:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Portanova
Stara godina, 31. prosinca - od 10:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Mall Osijek
Stara godina, 31. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Emmezeta
Stara godina, 31. prosinca - od 8:00 do 16:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Retail park Gacka
Stara godina, 31. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Pevex
Stara godina, 31. prosinca - od 7:30 do 15:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]

Metro
Stara godina, 31. prosinca - od 6:00 do 16:00 sati
Nova godina, 1. siječnja - [ZATVORENO]


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...
Auto limar posao u...
Traži se iskusni auto-...
Beli švajcarski ov...
Odgajivačnica Belog šv...
Lagotto Romagnolo ...
Ideal Dale predstavlja...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:159

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa