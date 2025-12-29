Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

i ove godine pripremaprogram povodom dočeka, namijenjen svim generacijama. Uz dnevni program za najmlađe, večernji glazbeni doček na otvorenom te tradicionalno slavlje za umirovljenike, grad na Dravi ulazi u novu godinu uz dobru atmosferu i poznata glazbena imena.Proslava započinje već u prijepodnevnim satima. Nau 11 sati održat će se dječji doček Nove godine, a najmlađe Osječane zabavljat će popularni glazbenik. Ovaj program, koji je iz godine u godinu sve posjećeniji, osmišljen je kako bi i djeca mogla osjetitiu sigurnom i veselom okruženju.Središnji večernji program održat će se na. Glazbeni dio večeri započinje u 22 sata nastupom grupe, koja će zagrijati publiku i pripremiti atmosferu za ulazak u novu godinu. U samoj završnici stare godine, od 23 sata, na pozornicu stiže, jedan od najpoznatijih slavonskih glazbenika, čiji će hitovi ispratiti 2025. i dočekati 2026. godinu.Osim programa na otvorenom,i ove godine nije zaboravio ni svoje. Tradicionalni doček za starije sugrađane organiziran je u dvije svečane dvorane –u sklopu ZOO hotela. Ukupni kapacitet iznosi, a za dobru zabavu zaduženi su, koji će uz ples i glazbu osigurati ugodnu i veselu večer.Uz raznovrstan program i organizaciju prilagođenu svim dobnim skupinama, Osijek još jednom potvrđuje status grada koji, te Novu godinu dočekuje uz glazbu, druženje i slavonsko gostoprimstvo.Tradicionalno, točno u podne na Staru godinu, Osječani će se od stare godine godine oprostiti skokom u hladnu Dravu.