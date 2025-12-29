Osijek spreman za doček Nove godine: Program za djecu, glazbeni spektakl na trgovima i slavlje za umirovljenike
29.12.2025. 9:01
Osijek i ove godine priprema bogat i raznolik program povodom dočeka Nove godine, namijenjen svim generacijama. Uz dnevni program za najmlađe, večernji glazbeni doček na otvorenom te tradicionalno slavlje za umirovljenike, grad na Dravi ulazi u novu godinu uz dobru atmosferu i poznata glazbena imena.
Proslava započinje već u prijepodnevnim satima. Na Trgu svetog Trojstva u 11 sati održat će se dječji doček Nove godine, a najmlađe Osječane zabavljat će popularni glazbenik Jure Brkljača. Ovaj program, koji je iz godine u godinu sve posjećeniji, osmišljen je kako bi i djeca mogla osjetiti čar novogodišnjeg slavlja u sigurnom i veselom okruženju.
Središnji večernji program održat će se na Trgu Vatroslava Lisinskog. Glazbeni dio večeri započinje u 22 sata nastupom grupe Kit Karson, koja će zagrijati publiku i pripremiti atmosferu za ulazak u novu godinu. U samoj završnici stare godine, od 23 sata, na pozornicu stiže Miroslav Škoro, jedan od najpoznatijih slavonskih glazbenika, čiji će hitovi ispratiti 2025. i dočekati 2026. godinu.
Osim programa na otvorenom, Grad Osijek i ove godine nije zaboravio ni svoje umirovljenike. Tradicionalni doček za starije sugrađane organiziran je u dvije svečane dvorane – Dvorani Gardens i Dvorani Riverside Ballroom u sklopu ZOO hotela. Ukupni kapacitet iznosi 800 osoba, a za dobru zabavu zaduženi su Trend Acoustic Band i Zvučni zid, koji će uz ples i glazbu osigurati ugodnu i veselu večer.
Uz raznovrstan program i organizaciju prilagođenu svim dobnim skupinama, Osijek još jednom potvrđuje status grada koji njeguje zajedništvo i tradiciju, te Novu godinu dočekuje uz glazbu, druženje i slavonsko gostoprimstvo.
Tradicionalno, točno u podne na Staru godinu, Osječani će se od stare godine godine oprostiti skokom u hladnu Dravu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
