teorijom

animacije

stop-trik animacije

animirane filmove

drugačijeg oblika

animiraju ljudi

dvije ekspozicije kamere

projekcijom i analizom

Nataša Dorić

Aleksandar Muharemović

URT „Đola“ u Dardi

Zahvaljujemo se Jeleni i Davidu na odličnoj suradnji i nadamo se da i dogodine nastavljano zajedno pričati filmske priče.

Tekst i foto: Video klub "Mursa"

Još jedna u nizu radionica stop-trik animacije „“, u Dardi je privedena kraju.Krenuli su si samim osnovama, predstavljeni su različiti pristupi i mediji korišteni zate su uz komentare imali priliku pogledatinastale na prethodnim radionicama ovog tipa.Poslije upoznavanja s opremom koja se koristi za izvedbu radionice, ove godine su se malo stariji polaznici okušali u realizaciji neštostop trik animacije, naime upoznali su se s piksilacijom. Piksilacija je specifična po tome što se na taj način prvenstvenoUmjesto pomicanja objekata između, ljudi (glumci) se malo pomaknu, mirno zadrže taj položaj za vrijeme snimanja jedne ili više sličica, zatim se opet pomaknu na traženi način i zaustave za novo snimanje i tako dokle god se ne završi željeni pokret. Ove godine su sudjelovali i navijači lokalnog nogometnog kluba, čiju smo kratku priču ispričali.Radionica je završilaradioničkog uratka. Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj mnogih radionicaI ove godine je radionica održana u prostorimaAnimacijski uradak će se moći pogledati na Youtube kanalu Video kluba.Radionica je sufinancirana sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra i Osječko - baranjske županije.Radionicu je podržala URT „Đola“ Darda.Video klub „Mursa“ neprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.