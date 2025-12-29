Filmske priče u stop-triku: radionica "See/Touch/Try" održana u Dardi
29.12.2025. 8:06
Još jedna u nizu radionica stop-trik animacije „See/Touch/Try“, u Dardi je privedena kraju.
Krenuli su s teorijom i samim osnovama animacije, predstavljeni su različiti pristupi i mediji korišteni za stop-trik animacije te su uz komentare imali priliku pogledati animirane filmove nastale na prethodnim radionicama ovog tipa.
Poslije upoznavanja s opremom koja se koristi za izvedbu radionice, ove godine su se malo stariji polaznici okušali u realizaciji nešto drugačijeg oblika stop trik animacije, naime upoznali su se s piksilacijom. Piksilacija je specifična po tome što se na taj način prvenstveno animiraju ljudi.
Umjesto pomicanja objekata između dvije ekspozicije kamere, ljudi (glumci) se malo pomaknu, mirno zadrže taj položaj za vrijeme snimanja jedne ili više sličica, zatim se opet pomaknu na traženi način i zaustave za novo snimanje i tako dokle god se ne završi željeni pokret. Ove godine su sudjelovali i navijači lokalnog nogometnog kluba, čiju smo kratku priču ispričali.
Radionica je završila projekcijom i analizom radioničkog uratka. Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma Nataša Dorić, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj mnogih radionica Aleksandar Muharemović.
I ove godine je radionica održana u prostorima URT „Đola“ u Dardi.
Zahvaljujemo se Jeleni i Davidu na odličnoj suradnji i nadamo se da i dogodine nastavljano zajedno pričati filmske priče.
Animacijski uradak će se moći pogledati na Youtube kanalu Video kluba.
Radionica je sufinancirana sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra i Osječko - baranjske županije.
Radionicu je podržala URT „Đola“ Darda.
Video klub „Mursa“ neprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.
Tekst i foto: Video klub "Mursa"
Krenuli su s teorijom i samim osnovama animacije, predstavljeni su različiti pristupi i mediji korišteni za stop-trik animacije te su uz komentare imali priliku pogledati animirane filmove nastale na prethodnim radionicama ovog tipa.
Poslije upoznavanja s opremom koja se koristi za izvedbu radionice, ove godine su se malo stariji polaznici okušali u realizaciji nešto drugačijeg oblika stop trik animacije, naime upoznali su se s piksilacijom. Piksilacija je specifična po tome što se na taj način prvenstveno animiraju ljudi.
Umjesto pomicanja objekata između dvije ekspozicije kamere, ljudi (glumci) se malo pomaknu, mirno zadrže taj položaj za vrijeme snimanja jedne ili više sličica, zatim se opet pomaknu na traženi način i zaustave za novo snimanje i tako dokle god se ne završi željeni pokret. Ove godine su sudjelovali i navijači lokalnog nogometnog kluba, čiju smo kratku priču ispričali.
Radionica je završila projekcijom i analizom radioničkog uratka. Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma Nataša Dorić, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj mnogih radionica Aleksandar Muharemović.
I ove godine je radionica održana u prostorima URT „Đola“ u Dardi.
Zahvaljujemo se Jeleni i Davidu na odličnoj suradnji i nadamo se da i dogodine nastavljano zajedno pričati filmske priče.
Animacijski uradak će se moći pogledati na Youtube kanalu Video kluba.
Radionica je sufinancirana sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra i Osječko - baranjske županije.
Radionicu je podržala URT „Đola“ Darda.
Video klub „Mursa“ neprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.
Tekst i foto: Video klub "Mursa"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)