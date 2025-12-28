Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Uz hladno vrijeme stigli su i virusi, odnosno gripa. Zbog aktualne epidemiološke situacije, osječki KBC zabranio je posjete bolesnicima.

"Zbog epidemije gripe zabranjuju se posjete u Kliničkom bolničkom centru Osijek od 29. prosinca 2025. godine", izvijestili su iz KBC-a.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


