Zbog gripe zabranjene posjete u osječkom KBC-u
28.12.2025. 14:37
Uz hladno vrijeme stigli su i virusi, odnosno gripa. Zbog aktualne epidemiološke situacije, osječki KBC zabranio je posjete bolesnicima.
"Zbog epidemije gripe zabranjuju se posjete u Kliničkom bolničkom centru Osijek od 29. prosinca 2025. godine", izvijestili su iz KBC-a.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
"Zbog epidemije gripe zabranjuju se posjete u Kliničkom bolničkom centru Osijek od 29. prosinca 2025. godine", izvijestili su iz KBC-a.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)