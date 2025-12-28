hladno vrijeme

gripa

epidemiološke situacije

zabranio

Zbog epidemije gripe zabranjuju se posjete u Kliničkom bolničkom centru Osijek od 29. prosinca 2025. godine

Uzstigli su i virusi, odnosno. Zbog aktualne, osječki KBCje posjete bolesnicima.", izvijestili su iz KBC-a.