Osijek ponovno u izboru za Najljepši advent u Hrvatskoj
28.12.2025. 10:03
Krenuo je 5. izbor za Najljepši advent u Hrvatskoj u organizaciji portala Gradonačelnik.hr, koji se i ove godine održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. U izboru sudjeluje ukupno 69 advenata iz cijele zemlje, a glasanje se odvija isključivo putem platforme Gradonačelnik.hr za gradove.
Među velikim gradovima, nakon dvogodišnje stanke, u izbor se ponovno uključio Osijek, koji se ove godine natječe uz još 12 velikih gradova. Advent u Osijeku ponovno ima priliku pokazati svoju kreativnost, bogat program i blagdanski ugođaj te osvojiti naklonost publike i žirija.
Glasanje je otvoreno od 23. prosinca u 9 sati do 29. prosinca u 12 sati, a uz glas na platformi, advente je moguće podržati i putem Facebook stranice gradonačelnik.hr lajkovima i dijeljenjem objava.
Cilj izbora je promovirati najljepše adventske priče iz cijele Hrvatske i potaknuti posjetitelje da otkriju nove ili ponovno posjete omiljene adventske destinacije – među kojima je i Osijek.
Za Advent u Osijeku možete glasati ovdje.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Među velikim gradovima, nakon dvogodišnje stanke, u izbor se ponovno uključio Osijek, koji se ove godine natječe uz još 12 velikih gradova. Advent u Osijeku ponovno ima priliku pokazati svoju kreativnost, bogat program i blagdanski ugođaj te osvojiti naklonost publike i žirija.
Glasanje je otvoreno od 23. prosinca u 9 sati do 29. prosinca u 12 sati, a uz glas na platformi, advente je moguće podržati i putem Facebook stranice gradonačelnik.hr lajkovima i dijeljenjem objava.
Cilj izbora je promovirati najljepše adventske priče iz cijele Hrvatske i potaknuti posjetitelje da otkriju nove ili ponovno posjete omiljene adventske destinacije – među kojima je i Osijek.
Za Advent u Osijeku možete glasati ovdje.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)