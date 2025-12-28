Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Krenuo je 5. izbor za Najljepši advent u Hrvatskoj u organizaciji portala Gradonačelnik.hr, koji se i ove godine održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. U izboru sudjeluje ukupno 69 advenata iz cijele zemlje, a glasanje se odvija isključivo putem platforme Gradonačelnik.hr za gradove.

Među velikim gradovima, nakon dvogodišnje stanke, u izbor se ponovno uključio Osijek, koji se ove godine natječe uz još 12 velikih gradova. Advent u Osijeku ponovno ima priliku pokazati svoju kreativnost, bogat program i blagdanski ugođaj te osvojiti naklonost publike i žirija.

Glasanje je otvoreno od 23. prosinca u 9 sati do 29. prosinca u 12 sati, a uz glas na platformi, advente je moguće podržati i putem Facebook stranice gradonačelnik.hr lajkovima i dijeljenjem objava.

Cilj izbora je promovirati najljepše adventske priče iz cijele Hrvatske i potaknuti posjetitelje da otkriju nove ili ponovno posjete omiljene adventske destinacije – među kojima je i Osijek.

Za Advent u Osijeku možete glasati ovdje.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Velški Korgi, star...
Prodaje se dečak Velšk...
9 tjedana stari pr...
Naše bebe marmozeti ma...
Prelepo štene pudl...
Prodajem prelepo štene...
Crni patuljasti šn...
Odgajivačnica Azijati ...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:136

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa