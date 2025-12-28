Opoziv čaja s hrvatskog tržišta: utvrđena povećana količina pirolizidinskih alkaloida
28.12.2025. 9:23
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Čaj plućnjak (list), 50g, LOT: 01316, najbolje upotrijebiti do: 31.07.2027., zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida u proizvodu.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.
Podaci o proizvodu
Proizvođač/Maloprodaja: TRAVAR M.B. d.o.o., Mlinovac 17, Bjelovar, Hrvatska
Zemlja podrijetla: Hrvatska
Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod
Foto: Pexels.com/Ilustracija
