Nestao 11-godišnjak kod vidikovca Trojnaš u Općini Draž
26.12.2025. 18:07
Danas se u Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš, od svoje obitelji udaljio 11-godišnji Marko Majić. Marko je visok 155 cm, težak oko 45 kg i na sebi ima tamnozelenu jaknu, bež trenerku, tamne Puma patike, plavu majicu i crnu kapu, izvijestio je osječki HGSS.
U slučaju da ste ga negdje zapazili, sreli ili imate bilo kakvu informaciju, javite na brojeve telefona: 112 ili 091/224-1042.
Foto: HGSS
