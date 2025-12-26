Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Danas se u Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš, od svoje obitelji udaljio 11-godišnji Marko Majić. Marko je visok 155 cm, težak oko 45 kg i na sebi ima tamnozelenu jaknu, bež trenerku, tamne Puma patike, plavu majicu i crnu kapu, izvijestio je osječki HGSS.

U slučaju da ste ga negdje zapazili, sreli ili imate bilo kakvu informaciju, javite na brojeve telefona: 112 ili 091/224-1042.


Foto: HGSS


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Doberman PR...
Dostupni doberman sten...
Baset štenci
Dostupni kučići Baseta...
Prstasti marmozet ...
Naše bebe marmozet maj...
Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:196

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa