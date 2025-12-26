Bijelo-plavi

3. siječnja

Željko Sopić

Antalyiju

9. siječnja

Mađarske Gior

16. siječnja

Sumqayita

Opus Areni

Dinamom

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

S pripremama za nastavak sezoneće krenutiiduće godine za kada jezakazao prvo okupljanje.Već na prvom treningu očekuju se i neka nova lica među Bijelo-plavima, a posebno do polaska u turskugdje će se odraditi najznačajniji dio trenažnog procesa. Tamo će naša momčad imati i tri već dogovorene provjere.Prva je utakmica na rasporeduprotiv turskog Basaksehira, četiri dana kasnije suparnik će nam biti jesenski prvaki na kraju,, igrat će se protiviz Azerbajdžana. Povratak iz Turske predviđen je 17. siječnja, a tjedan dana kasnije očekuje nas i prvi natjecateljski dvoboj kojega ćemo naimati s