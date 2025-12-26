Bijelo-plavi s pripremama kreću 3. siječnja
26.12.2025. 12:36
S pripremama za nastavak sezone Bijelo-plavi će krenuti 3. siječnja iduće godine za kada je Željko Sopić zakazao prvo okupljanje.
Već na prvom treningu očekuju se i neka nova lica među Bijelo-plavima, a posebno do polaska u tursku Antalyiju gdje će se odraditi najznačajniji dio trenažnog procesa. Tamo će naša momčad imati i tri već dogovorene provjere.
Prva je utakmica na rasporedu 9. siječnja protiv turskog Basaksehira, četiri dana kasnije suparnik će nam biti jesenski prvak Mađarske Gior i na kraju, 16. siječnja, igrat će se protiv Sumqayita iz Azerbajdžana. Povratak iz Turske predviđen je 17. siječnja, a tjedan dana kasnije očekuje nas i prvi natjecateljski dvoboj kojega ćemo na Opus Areni imati s Dinamom.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
