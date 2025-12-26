Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
S pripremama za nastavak sezone Bijelo-plavi će krenuti 3. siječnja iduće godine za kada je Željko Sopić zakazao prvo okupljanje.

Već na prvom treningu očekuju se i neka nova lica među Bijelo-plavima, a posebno do polaska u tursku Antalyiju gdje će se odraditi najznačajniji dio trenažnog procesa. Tamo će naša momčad imati i tri već dogovorene provjere.

Prva je utakmica na rasporedu 9. siječnja protiv turskog Basaksehira, četiri dana kasnije suparnik će nam biti jesenski prvak Mađarske Gior i na kraju, 16. siječnja, igrat će se protiv Sumqayita iz Azerbajdžana. Povratak iz Turske predviđen je 17. siječnja, a tjedan dana kasnije očekuje nas i prvi natjecateljski dvoboj kojega ćemo na Opus Areni imati s Dinamom.


Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Pomeranski špic - ...
Pomeranci stari 3 mese...
Maltipoo- bipoo
Bipoo štenci. Majka ko...
Velski korgi/Welsh...
Odgajivačnica Royal Ra...
Zensko stene fra...
Zensko stene francusko...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:151

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa