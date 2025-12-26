Luka Čarapović srušio državni rekord, PK Osijek osvojio 19 medalja
26.12.2025. 11:14
Bazen Poljud u Splitu je od 18. do 21. prosinca 2025. bio mjesto održavanja Prvenstva Hrvatske za dobne skupine i seniore u 25 metarskom bazenu. PK Osijek je uz trenere Ivana i Mateja nastupio s četrnaest predstavnika (tri mlađa seniora, dva juniora, pet mlađih juniora te četiri mlađe juniorke). Ukupno 345 plivačica i plivača iz 37 klubova sudjelovalo je na ovom natjecanju.
Nakon jutarnjih kvalifikacija, koja su ujedno bila i finalna mlađim juniorima, juniorima i mlađim seniorima, plivala su se popodnevna seniorska finala. PK Osijek je sa svojim plivačima i plivačicama odličnim nastupima u Osijek donio čak 19 medalja (9 zlatnih, 8 srebrnih i 2 brončane) i mlađe seniorski državni rekord.
Najzapaženiji uspjeh ostvario je Luka Čarapović koji briljantnim nastupima uz titule državnog prvaka i doprvaka srušio državni rekord star čak 19 godina. Uz Luku, fantastične nastupe imali su Ivor Gaće, Buga Vukić i Nikša Galić koji su se u Osijek vratili s medaljama. Ostali plivači su također odlično odradili natjecanje i isplivali osobne rekorde. Luki je na PH dodijeljena nagradu za „Apsolutni Grand Prix poredak u 2025.” gdje se plasirao na visoko 4. mjesto.
Rezultati plivača PK Osijek:
Luka Čarapović (2006., mlađi senior):
- 100 leđno kvalifikacije - 54.18 1.mjesto mlađi seniori, A finale – 52.70 1.mjesto seniori
- 50 leđno kvalifikacije - 24.79 - 1.mjesto mlađi seniori, A finale – 24.32 1.mjesto seniori
- 200 leđno kvalifikacije - 2:00.56 1.mjesto mlađi seniori, A finale – 1:57.47 2.mjesto seniori
- 100 mješovito kvalifikacije - 55.41 2.mjesto mlađi seniori, A finale – odjava
- 200 mješovito kvalifikacije - 2:05.34 6.mjesto mlađi seniori, A finale – 2:00.50 2.mjesto seniori
- državni mlađe seniorski rekord na 50 leđno 24.17 u štafeti 4x50 mješovito
Ivor Gaće (2008.,junior):
- 200 leptir kvalifikacije – 2:02.10 1. mjesto juniori, 1. mjesto mlađi seniori, A finale – 2:01.01 2.mjesto seniori
- 50 leptir kvalifikacije - 24.10 1.mjesto juniori, 2.mjesto mlađi seniori, A finale - 24.06 5.mjesto seniori
- 100 leptir kvalifikacije - 54.17 1. mjesto juniori, 2.mjesto mlađi seniori, A finale – 53.59 4.mjesto seniori
- 200 mješovito kvalifikacije - 2:07.65 4.mjesto juniori, B finale – 2:06.40 11.mjesto seniori
Buga Vukić (2010.., mlađa juniorka):
- 100 prsno kvalifikacije - 1:13.29 2.mjesto mlađe juniorke, A finale - 1:12.78 6.mjesto seniorke
- 200 prsno kvalifikacije - 2:40.13 2.mjesto mlađe juniorke, A finale - odustajanje
- 50 prsno kvalifikacije - 33.94 3.mjesto mlađe juniorke, A finale - 33.91 6.mjesto seniorke
- 200 slobodno kvalifikacije -2:12.21 7.mjesto, B finale - 2:13.11 13.mjesto seniorke
Nikša Galić (2010.,mlađi junior):
- 400 mješovito kvalifikacije - 4:48.11 3.mjesto mlađi juniori, B finale - 4:45.49 10.mjesto seniori
- 100 mješovito kvalifikacije - 59.16 6.mjesto, B finale - 58.70 15.mjesto seniori
- 200 mješovito 2:11.70 8.mjesto
- 100 slobodno - 52.08 9.mjesto
- 200 slobodno 1:59.58 14.mjesto
Lucas Peterko (2005.,mlađi senior):
- 50 leptir 25.87 26.mjesto
- 50 slobodno 24.27 35.mjesto
Toni Crnković (2006., mlađi senior):
- 100 leđno kvalifikacije - 56.42 8.mjesto mlađi seniori, B finale – 56.55 10.mjesto seniori
- 50 leđno kvalifikacije 26.30- 10.mjesto mlađi seniori, B finale – 26.06 10.mjesto seniori
- 100 mješovito kvalifikacije 58.61 12.mjesto, B finale 58.55 14.mjesto seniori
- 50 slobodno 23.65 19.mjesto
- 100 slobodno 52.05 27.mjesto
Roko Šabić (2007.,junior):
- 50 prsno 29.63 10.mjesto
- 100 prsno 1:06.25 16.mjesto
- 200 mješovito 2:14.54 22.mjesto
Natko Vrbošić (2009.,mlađi junior):
- 200 leđno 2:17.02 10.mjesto
- 50 slobodno 25.51 41.mjesto
- 100 slobodno 56.91 60.mjesto
Ana Išasegi (2010., mlađa juniorka):
- 100 prsno kvalifikacije - 1:16.80 5.mjesto, B finale - 1:15.84 9.mjesto seniorke
- 50 prsno kvalifikacije - 34.62 7.mjesto, B finale - 34.93 11.mjesto seniorke
- 50 leptir kvalifikacije -30.13 9.mjesto, B finale -30.00 15.mjesto seniorke
- 200 prsno kvalifikacije - 2:52.55 9.mjesto, B finale - odustajanje
- 50 slobodno 28.50 17.mjesto
Lovro Brođanac (2010.,mlađi junior):
- 200 leptir: kvalifikacije – 2:15.55 4.mjesto, B finale – 2:13.81 11.mjesto seniori
- 100 leptir 1:00.09 12.mjesto
- 200 mješovito 2:16.94 16.mjesto
- 50 leptir 27.42 23.mjesto
Petra Kristek (2010. mlađa juniorka):
-50 slobodno 28.39 15.mjesto
- 100 slobodno 1:02.66 22.mjesto
- 200 slobodno 2:17.99 22.mjesto
Stefan Tintor (2010.,mlađi junior):
- 50 leptir 27.95 27.mjesto
- 100 slobodno 55.89 44.mjesto
Roko Tišov (2010.,mlađi junior):
- 400 slobodno 4:33.17 23.mjesto
Štafeta 4x50 mješovito:
6.mjesto seniori u sastavu: Luka Čarapović, Roko Šabić, Ivor Gaće i Toni Crnković 1:39.89 - Luka Čarapović ruši državni mlađe seniorski rekord na 50 leđno 24.17
6.mjesto mlađe juniorke u sastavu: Petra Kristek, Buga Vukić, Ana Išasegi i Mia Sesar 2:12.78
8.mjesto mlađi juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Nikša Galić, Lovro Brođanac i Stefan Tintor 1:51.26
Štafeta 4x50 slobodno:
7.mjesto mlađe juniorke u sastavu: Buga Vukić, Ana Išasegi, Mia Sesar i Petra Kristek 1:56.60
8.mjesto mlađi juniori u sastavu: Nikša Galić, Stefan Tintor, Natko Vrbošić i Lovro Brođanac 1:39.59
7.mjesto seniori u sastavu: Ivor Gaće, Toni Crnković, Lucas Peterko i Luka Čarapović 1:31.79
Štafeta 4x100 slobodno:
4.mjesto mlađe juniorke u sastavu: Petra Kristek, Buga Vukić, Mia Sesar i Ana Išasegi 4:14.59
7.mjesto mlađi juniori u sastavu: Nikša Galić, Stefan Tintor, Natko Vrbošić i Lovro Brođanac 3:39.19
8.mjesto seniori u sastavu: Ivor Gaće, Toni Crnković, Nikša Galić i Luka Čarapović 3:22.04
Štafeta 4x50 mješovito mixed:
9.mjesto mlađe juniorke/mlađi juniori u sastavu: Nikša Galić, Buga Vukić, Lovro Brođanac i Petra Kristek 1:56.41
7.mjesto seniori/seniorke u sastavu: Luka Čarapović, Buga Vukić, Ivor Gaće i Petra Kristek 1:48.85
Štafeta 4x100 mješovito:
5.mjesto mlađe juniorke u sastavu: Petra Kristek, Buga Vukić, Ana Išasegi i Mia Sesar 4:47.99
7.mjesto mlađi juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Nikša Galić, Lovro Brođanac i Stefan Tintor 4:03.72
8.mjesto seniori u sastavu: Luka Čarapović, Roko Šabić, Ivor Gaće i Toni Crnković 3:42.81
U ukupnom poretku plivači su se sa 651 bod plasirali na visoko 8. mjesto, a plivačice sa 184 boda na 15. mjesto.
Ovo prvenstvo je pokazatelj izvanrednog truda i talenta plivača PK Osijeka, ističući njihovo zalaganje i posvećenost plivanju te odličnog rada trenera. Posljednjim natjecanjem u 2025. godini ove kategorije završavaju sezonu 25m bazena, a nakon kratkog odmora se već pripremamo se za nastupe u velikom bazenu.
Foto: PK Osijek
Nakon jutarnjih kvalifikacija, koja su ujedno bila i finalna mlađim juniorima, juniorima i mlađim seniorima, plivala su se popodnevna seniorska finala. PK Osijek je sa svojim plivačima i plivačicama odličnim nastupima u Osijek donio čak 19 medalja (9 zlatnih, 8 srebrnih i 2 brončane) i mlađe seniorski državni rekord.
Najzapaženiji uspjeh ostvario je Luka Čarapović koji briljantnim nastupima uz titule državnog prvaka i doprvaka srušio državni rekord star čak 19 godina. Uz Luku, fantastične nastupe imali su Ivor Gaće, Buga Vukić i Nikša Galić koji su se u Osijek vratili s medaljama. Ostali plivači su također odlično odradili natjecanje i isplivali osobne rekorde. Luki je na PH dodijeljena nagradu za „Apsolutni Grand Prix poredak u 2025.” gdje se plasirao na visoko 4. mjesto.
Rezultati plivača PK Osijek:
Luka Čarapović (2006., mlađi senior):
- 100 leđno kvalifikacije - 54.18 1.mjesto mlađi seniori, A finale – 52.70 1.mjesto seniori
- 50 leđno kvalifikacije - 24.79 - 1.mjesto mlađi seniori, A finale – 24.32 1.mjesto seniori
- 200 leđno kvalifikacije - 2:00.56 1.mjesto mlađi seniori, A finale – 1:57.47 2.mjesto seniori
- 100 mješovito kvalifikacije - 55.41 2.mjesto mlađi seniori, A finale – odjava
- 200 mješovito kvalifikacije - 2:05.34 6.mjesto mlađi seniori, A finale – 2:00.50 2.mjesto seniori
- državni mlađe seniorski rekord na 50 leđno 24.17 u štafeti 4x50 mješovito
Ivor Gaće (2008.,junior):
- 200 leptir kvalifikacije – 2:02.10 1. mjesto juniori, 1. mjesto mlađi seniori, A finale – 2:01.01 2.mjesto seniori
- 50 leptir kvalifikacije - 24.10 1.mjesto juniori, 2.mjesto mlađi seniori, A finale - 24.06 5.mjesto seniori
- 100 leptir kvalifikacije - 54.17 1. mjesto juniori, 2.mjesto mlađi seniori, A finale – 53.59 4.mjesto seniori
- 200 mješovito kvalifikacije - 2:07.65 4.mjesto juniori, B finale – 2:06.40 11.mjesto seniori
Buga Vukić (2010.., mlađa juniorka):
- 100 prsno kvalifikacije - 1:13.29 2.mjesto mlađe juniorke, A finale - 1:12.78 6.mjesto seniorke
- 200 prsno kvalifikacije - 2:40.13 2.mjesto mlađe juniorke, A finale - odustajanje
- 50 prsno kvalifikacije - 33.94 3.mjesto mlađe juniorke, A finale - 33.91 6.mjesto seniorke
- 200 slobodno kvalifikacije -2:12.21 7.mjesto, B finale - 2:13.11 13.mjesto seniorke
Nikša Galić (2010.,mlađi junior):
- 400 mješovito kvalifikacije - 4:48.11 3.mjesto mlađi juniori, B finale - 4:45.49 10.mjesto seniori
- 100 mješovito kvalifikacije - 59.16 6.mjesto, B finale - 58.70 15.mjesto seniori
- 200 mješovito 2:11.70 8.mjesto
- 100 slobodno - 52.08 9.mjesto
- 200 slobodno 1:59.58 14.mjesto
Lucas Peterko (2005.,mlađi senior):
- 50 leptir 25.87 26.mjesto
- 50 slobodno 24.27 35.mjesto
Toni Crnković (2006., mlađi senior):
- 100 leđno kvalifikacije - 56.42 8.mjesto mlađi seniori, B finale – 56.55 10.mjesto seniori
- 50 leđno kvalifikacije 26.30- 10.mjesto mlađi seniori, B finale – 26.06 10.mjesto seniori
- 100 mješovito kvalifikacije 58.61 12.mjesto, B finale 58.55 14.mjesto seniori
- 50 slobodno 23.65 19.mjesto
- 100 slobodno 52.05 27.mjesto
Roko Šabić (2007.,junior):
- 50 prsno 29.63 10.mjesto
- 100 prsno 1:06.25 16.mjesto
- 200 mješovito 2:14.54 22.mjesto
Natko Vrbošić (2009.,mlađi junior):
- 200 leđno 2:17.02 10.mjesto
- 50 slobodno 25.51 41.mjesto
- 100 slobodno 56.91 60.mjesto
Ana Išasegi (2010., mlađa juniorka):
- 100 prsno kvalifikacije - 1:16.80 5.mjesto, B finale - 1:15.84 9.mjesto seniorke
- 50 prsno kvalifikacije - 34.62 7.mjesto, B finale - 34.93 11.mjesto seniorke
- 50 leptir kvalifikacije -30.13 9.mjesto, B finale -30.00 15.mjesto seniorke
- 200 prsno kvalifikacije - 2:52.55 9.mjesto, B finale - odustajanje
- 50 slobodno 28.50 17.mjesto
Lovro Brođanac (2010.,mlađi junior):
- 200 leptir: kvalifikacije – 2:15.55 4.mjesto, B finale – 2:13.81 11.mjesto seniori
- 100 leptir 1:00.09 12.mjesto
- 200 mješovito 2:16.94 16.mjesto
- 50 leptir 27.42 23.mjesto
Petra Kristek (2010. mlađa juniorka):
-50 slobodno 28.39 15.mjesto
- 100 slobodno 1:02.66 22.mjesto
- 200 slobodno 2:17.99 22.mjesto
Stefan Tintor (2010.,mlađi junior):
- 50 leptir 27.95 27.mjesto
- 100 slobodno 55.89 44.mjesto
Roko Tišov (2010.,mlađi junior):
- 400 slobodno 4:33.17 23.mjesto
Štafeta 4x50 mješovito:
6.mjesto seniori u sastavu: Luka Čarapović, Roko Šabić, Ivor Gaće i Toni Crnković 1:39.89 - Luka Čarapović ruši državni mlađe seniorski rekord na 50 leđno 24.17
6.mjesto mlađe juniorke u sastavu: Petra Kristek, Buga Vukić, Ana Išasegi i Mia Sesar 2:12.78
8.mjesto mlađi juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Nikša Galić, Lovro Brođanac i Stefan Tintor 1:51.26
Štafeta 4x50 slobodno:
7.mjesto mlađe juniorke u sastavu: Buga Vukić, Ana Išasegi, Mia Sesar i Petra Kristek 1:56.60
8.mjesto mlađi juniori u sastavu: Nikša Galić, Stefan Tintor, Natko Vrbošić i Lovro Brođanac 1:39.59
7.mjesto seniori u sastavu: Ivor Gaće, Toni Crnković, Lucas Peterko i Luka Čarapović 1:31.79
Štafeta 4x100 slobodno:
4.mjesto mlađe juniorke u sastavu: Petra Kristek, Buga Vukić, Mia Sesar i Ana Išasegi 4:14.59
7.mjesto mlađi juniori u sastavu: Nikša Galić, Stefan Tintor, Natko Vrbošić i Lovro Brođanac 3:39.19
8.mjesto seniori u sastavu: Ivor Gaće, Toni Crnković, Nikša Galić i Luka Čarapović 3:22.04
Štafeta 4x50 mješovito mixed:
9.mjesto mlađe juniorke/mlađi juniori u sastavu: Nikša Galić, Buga Vukić, Lovro Brođanac i Petra Kristek 1:56.41
7.mjesto seniori/seniorke u sastavu: Luka Čarapović, Buga Vukić, Ivor Gaće i Petra Kristek 1:48.85
Štafeta 4x100 mješovito:
5.mjesto mlađe juniorke u sastavu: Petra Kristek, Buga Vukić, Ana Išasegi i Mia Sesar 4:47.99
7.mjesto mlađi juniori u sastavu: Natko Vrbošić, Nikša Galić, Lovro Brođanac i Stefan Tintor 4:03.72
8.mjesto seniori u sastavu: Luka Čarapović, Roko Šabić, Ivor Gaće i Toni Crnković 3:42.81
U ukupnom poretku plivači su se sa 651 bod plasirali na visoko 8. mjesto, a plivačice sa 184 boda na 15. mjesto.
Ovo prvenstvo je pokazatelj izvanrednog truda i talenta plivača PK Osijeka, ističući njihovo zalaganje i posvećenost plivanju te odličnog rada trenera. Posljednjim natjecanjem u 2025. godini ove kategorije završavaju sezonu 25m bazena, a nakon kratkog odmora se već pripremamo se za nastupe u velikom bazenu.
Foto: PK Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)