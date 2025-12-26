Poljud u Splitu

Bazenje od 18. do 21. prosinca 2025. bio mjesto održavanjau 25 metarskom bazenu.je uz trenerenastupio s četrnaest predstavnika (tri mlađa seniora, dva juniora, pet mlađih juniora te četiri mlađe juniorke). Ukupnoiz 37 klubova sudjelovalo je na ovom natjecanju.Nakon jutarnjih kvalifikacija, koja su ujedno bila i finalna mlađim juniorima, juniorima i mlađim seniorima, plivala su se popodnevna seniorska finala. PK Osijek je sa svojim plivačima i plivačicama odličnim nastupima u Osijek donio čak(9 zlatnih, 8 srebrnih i 2 brončane) i mlađe seniorski državni rekord.Najzapaženiji uspjeh ostvario jekoji briljantnim nastupima uz titule državnog prvaka i doprvaka srušio državni rekord star čak 19 godina. Uz Luku, fantastične nastupe imali sukoji su se u Osijek vratili s medaljama. Ostali plivači su također odlično odradili natjecanje i isplivali osobne rekorde. Luki je na PH dodijeljena nagradu za „.” gdje se plasirao na visoko 4. mjesto.- 100 leđno kvalifikacije - 54.18 1.mjesto mlađi seniori, A finale – 52.70 1.mjesto seniori- 50 leđno kvalifikacije - 24.79 - 1.mjesto mlađi seniori, A finale – 24.32 1.mjesto seniori- 200 leđno kvalifikacije - 2:00.56 1.mjesto mlađi seniori, A finale – 1:57.47 2.mjesto seniori- 100 mješovito kvalifikacije - 55.41 2.mjesto mlađi seniori, A finale – odjava- 200 mješovito kvalifikacije - 2:05.34 6.mjesto mlađi seniori, A finale – 2:00.50 2.mjesto seniori- državni mlađe seniorski rekord na 50 leđno 24.17 u štafeti 4x50 mješovito- 200 leptir kvalifikacije – 2:02.10 1. mjesto juniori, 1. mjesto mlađi seniori, A finale – 2:01.01 2.mjesto seniori- 50 leptir kvalifikacije - 24.10 1.mjesto juniori, 2.mjesto mlađi seniori, A finale - 24.06 5.mjesto seniori- 100 leptir kvalifikacije - 54.17 1. mjesto juniori, 2.mjesto mlađi seniori, A finale – 53.59 4.mjesto seniori- 200 mješovito kvalifikacije - 2:07.65 4.mjesto juniori, B finale – 2:06.40 11.mjesto seniori- 100 prsno kvalifikacije - 1:13.29 2.mjesto mlađe juniorke, A finale - 1:12.78 6.mjesto seniorke- 200 prsno kvalifikacije - 2:40.13 2.mjesto mlađe juniorke, A finale - odustajanje- 50 prsno kvalifikacije - 33.94 3.mjesto mlađe juniorke, A finale - 33.91 6.mjesto seniorke- 200 slobodno kvalifikacije -2:12.21 7.mjesto, B finale - 2:13.11 13.mjesto seniorke- 400 mješovito kvalifikacije - 4:48.11 3.mjesto mlađi juniori, B finale - 4:45.49 10.mjesto seniori- 100 mješovito kvalifikacije - 59.16 6.mjesto, B finale - 58.70 15.mjesto seniori- 200 mješovito 2:11.70 8.mjesto- 100 slobodno - 52.08 9.mjesto- 200 slobodno 1:59.58 14.mjesto- 50 leptir 25.87 26.mjesto- 50 slobodno 24.27 35.mjesto- 100 leđno kvalifikacije - 56.42 8.mjesto mlađi seniori, B finale – 56.55 10.mjesto seniori- 50 leđno kvalifikacije 26.30- 10.mjesto mlađi seniori, B finale – 26.06 10.mjesto seniori- 100 mješovito kvalifikacije 58.61 12.mjesto, B finale 58.55 14.mjesto seniori- 50 slobodno 23.65 19.mjesto- 100 slobodno 52.05 27.mjesto- 50 prsno 29.63 10.mjesto- 100 prsno 1:06.25 16.mjesto- 200 mješovito 2:14.54 22.mjesto- 200 leđno 2:17.02 10.mjesto- 50 slobodno 25.51 41.mjesto- 100 slobodno 56.91 60.mjesto- 100 prsno kvalifikacije - 1:16.80 5.mjesto, B finale - 1:15.84 9.mjesto seniorke- 50 prsno kvalifikacije - 34.62 7.mjesto, B finale - 34.93 11.mjesto seniorke- 50 leptir kvalifikacije -30.13 9.mjesto, B finale -30.00 15.mjesto seniorke- 200 prsno kvalifikacije - 2:52.55 9.mjesto, B finale - odustajanje- 50 slobodno 28.50 17.mjesto- 200 leptir: kvalifikacije – 2:15.55 4.mjesto, B finale – 2:13.81 11.mjesto seniori- 100 leptir 1:00.09 12.mjesto- 200 mješovito 2:16.94 16.mjesto- 50 leptir 27.42 23.mjesto-50 slobodno 28.39 15.mjesto- 100 slobodno 1:02.66 22.mjesto- 200 slobodno 2:17.99 22.mjesto- 50 leptir 27.95 27.mjesto- 100 slobodno 55.89 44.mjesto- 400 slobodno 4:33.17 23.mjesto6.mjesto seniori u sastavu:1:39.89 - Luka Čarapović ruši državni mlađe seniorski rekord na 50 leđno 24.176.mjesto mlađe juniorke u sastavu:2:12.788.mjesto mlađi juniori u sastavu:1:51.267.mjesto mlađe juniorke u sastavu:1:56.608.mjesto mlađi juniori u sastavu:1:39.597.mjesto seniori u sastavu:1:31.794.mjesto mlađe juniorke u sastavu:4:14.597.mjesto mlađi juniori u sastavu:3:39.198.mjesto seniori u sastavu:3:22.049.mjesto mlađe juniorke/mlađi juniori u sastavu:1:56.417.mjesto seniori/seniorke u sastavu:1:48.855.mjesto mlađe juniorke u sastavu:4:47.997.mjesto mlađi juniori u sastavu:4:03.728.mjesto seniori u sastavu:3:42.81U ukupnom poretku plivači su se sa 651 bod plasirali na visoko, a plivačice sa 184 boda naOvo prvenstvo je pokazatelj izvanrednog truda i talenta plivača PK Osijeka, ističući njihovo zalaganje i posvećenost plivanju te odličnog rada trenera. Posljednjim natjecanjem u 2025. godini ove kategorije završavaju sezonu 25m bazena, a nakon kratkog odmora se već pripremamo se za nastupe u velikom bazenu.