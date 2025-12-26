Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 28. prosinca
26.12.2025. 9:58
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Ulica 3.gardijske brigade Kune, Sjenjak, Opatijska, Kaštelanska, Ive Tijardovića, Vijenac I. Meštrović, Ulica hrvatske republike, Trg Ante Starčevića, Strossmayerova od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat, Ulica J. J. Strossmayera, Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - Huttlerova, J. J. Strossmayerova o 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Franje Markovića od 8:00 do 22:30 sati, Stjepana Radića od 8:00 do 22:00 sata, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Svilajska ulica, Josipa Reihl-Kira od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat.
NTL - Bosutsko naselje, Vatrogasna ul., Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., Ul. Martina Divalta, Krstova ul., Ul. Ivana Gundulića, Ul. Svete Ane, Ružina ul., Sv. Roka, Dubrovačka ul., Ilirska ul., Učka ul. od 8:00 do 13:00 sati
P. Svačića, Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati, Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - od 9:00 do 21:00 sat
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Retail park Retfala Nova - od 9:00 do 21:00 sat
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Ulica 3.gardijske brigade Kune, Sjenjak, Opatijska, Kaštelanska, Ive Tijardovića, Vijenac I. Meštrović, Ulica hrvatske republike, Trg Ante Starčevića, Strossmayerova od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat, Ulica J. J. Strossmayera, Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - Huttlerova, J. J. Strossmayerova o 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Franje Markovića od 8:00 do 22:30 sati, Stjepana Radića od 8:00 do 22:00 sata, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Svilajska ulica, Josipa Reihl-Kira od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat.
NTL - Bosutsko naselje, Vatrogasna ul., Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., Ul. Martina Divalta, Krstova ul., Ul. Ivana Gundulića, Ul. Svete Ane, Ružina ul., Sv. Roka, Dubrovačka ul., Ilirska ul., Učka ul. od 8:00 do 13:00 sati
P. Svačića, Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati, Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - od 9:00 do 21:00 sat
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Retail park Retfala Nova - od 9:00 do 21:00 sat
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)