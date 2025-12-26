županijskoj cesti broj 4061

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na, između, jučer je oko podneva došlo dou kojoj je sudjelovalo jedno vozilo i vozač.Očevidom, koji je obavila očevidna ekipa PP Belišće, utvrđeno je da jeupravljao osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka i kretao se županijskom cestom između Ladimirevaca i Satnice u smjeru istoka. Po izlasku iz desnog zavoja zbogatmosferskim prilikama i mokrom kolniku od kiše koja je padala,nad vozilom, zahvatio zemljanu bankinu nakon čega je sletio u kanal, gdje je udario u betonski most u vikend naselju Garčin, izvijestili su iz policije.Na mjesto događaja izašla je ekipa, koja ga je prevezla u Klinički bolnički centar Osijek, a ozljede će biti poznate naknadno.Vozač je alkotestiran te je utvrđeno da. Prema izjavi vozača, tijekom vožnje korišten je sigurnosni pojas.