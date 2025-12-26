Neprilagođena brzina dovela do slijetanja u kanal
26.12.2025. 8:55
Na županijskoj cesti broj 4061, između Ladimirevaca i Satnice, jučer je oko podneva došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo jedno vozilo i vozač.
Očevidom, koji je obavila očevidna ekipa PP Belišće, utvrđeno je da je 21-godišnjak upravljao osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka i kretao se županijskom cestom između Ladimirevaca i Satnice u smjeru istoka. Po izlasku iz desnog zavoja zbog neprilagođene brzine atmosferskim prilikama i mokrom kolniku od kiše koja je padala, izgubio je nadzor nad vozilom, zahvatio zemljanu bankinu nakon čega je sletio u kanal, gdje je udario u betonski most u vikend naselju Garčin, izvijestili su iz policije.
Na mjesto događaja izašla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, koja ga je prevezla u Klinički bolnički centar Osijek, a ozljede će biti poznate naknadno.
Vozač je alkotestiran te je utvrđeno da nije bio pod utjecajem alkohola. Prema izjavi vozača, tijekom vožnje korišten je sigurnosni pojas.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
