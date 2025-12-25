Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Običaj je da se na Badnjak ne ide nikamo. To je dan kad su svi na okupu, u iščekivanju Božića. Riječ "badnjak" ima podrijetlo u glagolu - bdjeti. To je i dan kad su svi na okupu, u zajedništvu obitelji i najbližih, koje se dijeli s najvećom ljubavlju.

Našim vjernim čitateljima, forumašicama, forumašima i poslovnim partnerima, redakcija portala Osijek031.com želi sretan i blagoslovljen Božić.

Želimo vam da praznike provedete uz drage vam ljude te uživate u prazničnom ugođaju, a onima koji moraju raditi da im smjene prođu što mirnije i brže.


Objavio: Redakcija 031




