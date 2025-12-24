Ministarstvo zdravstva

33 mobilne ambulante

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije

Nataša Tramišak

Njime će medicinski tim obiteljske medicine moći doći i do naših najudaljenijih mjesta tamo gdje bude bilo potrebe. Na terenu znamo da smo dobro pokriveni našim ambulantama, međutim, uvijek postoji potreba u određenim situacijama, primjerice, kada su liječnici na godišnjem odmoru ili kada trebaju zamjene, a upravo tada su pojačane naših sugrađana, prvenstveno starijih osoba. Ova mobilna ambulanta je opremljena svim uređajima koji su potrebni kako bi direktno na terenu, u svim našim selima, mogla pružiti onu pomoć i podršku koja je našim sumještanima potrebna. Čestitam Domu zdravlja na ovoj vrijednoj ambulanti

162.000,00 eura

Justinija Steiner

To treba obaviti do Nove godine, nakon toga moramo ishoditi minimalne tehničke uvjete, odnosno treba nam izaći povjerenstvo Ministarstva da bi dobili dozvolu za rad, a onda slijedi ugovaranje tima sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Tek kada budu ispunjeni svi ti preduvjeti, ambulanta može izaći na teren prema utvrđenom rasporedu, kojeg ćemo donijeti ovisno o tadašnjim potrebama na terenu. Tim jedne mobilne ambulante činit će liječnik obiteljske medicine, medicinska sestra i vozač

5,3 milijuna eura

, u suradnji s 20 županija i domovima zdravlja, uspostavlja mrežu odu ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima, a u sklopu projekta nabavljena su vozila u kojima će timovi obiteljske medicine pružati skrb pacijentima u potrebi. Jedno vozilo stiglo je danas (24. prosinca 2025. godine) ute će uskoro započeti s radom.Županicaprilikom obilaska mobilne ambulante zahvalila se Ministarstvu zdravstva i Vladi RH na donaciji vrijednog vozila. –– kazala je županica i dodala da je vrijednost ovog vozilaRavnateljica Doma zdravlja OBŽobjasnila je kako nakon primopredaje vozila slijedi njegova registracija. -– istaknula je Steiner.Projekt mobilne ambulante vrijedanfinancira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Timovi obiteljske medicine, liječnik i medicinska sestra redovito će obilaziti manja mjesta, izdavati recepte i uputnice, provoditi osnovnu dijagnostiku, pratiti kronične bolesnike te obavljati kućne posjete nepokretnim pacijentima, u kvaliteti usporedivoj s radom u stacionarnim ambulantama.