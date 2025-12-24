Mobilna ambulanta stigla u Dom zdravlja OBŽ: zdravstvena skrb bliže najudaljenijim mjestima
24.12.2025. 17:02
Ministarstvo zdravstva, u suradnji s 20 županija i domovima zdravlja, uspostavlja mrežu od 33 mobilne ambulante u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima, a u sklopu projekta nabavljena su vozila u kojima će timovi obiteljske medicine pružati skrb pacijentima u potrebi. Jedno vozilo stiglo je danas (24. prosinca 2025. godine) u Dom zdravlja Osječko-baranjske županije te će uskoro započeti s radom.
Županica Nataša Tramišak prilikom obilaska mobilne ambulante zahvalila se Ministarstvu zdravstva i Vladi RH na donaciji vrijednog vozila. – Njime će medicinski tim obiteljske medicine moći doći i do naših najudaljenijih mjesta tamo gdje bude bilo potrebe. Na terenu znamo da smo dobro pokriveni našim ambulantama, međutim, uvijek postoji potreba u određenim situacijama, primjerice, kada su liječnici na godišnjem odmoru ili kada trebaju zamjene, a upravo tada su pojačane naših sugrađana, prvenstveno starijih osoba. Ova mobilna ambulanta je opremljena svim uređajima koji su potrebni kako bi direktno na terenu, u svim našim selima, mogla pružiti onu pomoć i podršku koja je našim sumještanima potrebna. Čestitam Domu zdravlja na ovoj vrijednoj ambulanti – kazala je županica i dodala da je vrijednost ovog vozila 162.000,00 eura.
Ravnateljica Doma zdravlja OBŽ Justinija Steiner objasnila je kako nakon primopredaje vozila slijedi njegova registracija. - To treba obaviti do Nove godine, nakon toga moramo ishoditi minimalne tehničke uvjete, odnosno treba nam izaći povjerenstvo Ministarstva da bi dobili dozvolu za rad, a onda slijedi ugovaranje tima sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Tek kada budu ispunjeni svi ti preduvjeti, ambulanta može izaći na teren prema utvrđenom rasporedu, kojeg ćemo donijeti ovisno o tadašnjim potrebama na terenu. Tim jedne mobilne ambulante činit će liječnik obiteljske medicine, medicinska sestra i vozač – istaknula je Steiner.
Projekt mobilne ambulante vrijedan 5,3 milijuna eura financira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Timovi obiteljske medicine, liječnik i medicinska sestra redovito će obilaziti manja mjesta, izdavati recepte i uputnice, provoditi osnovnu dijagnostiku, pratiti kronične bolesnike te obavljati kućne posjete nepokretnim pacijentima, u kvaliteti usporedivoj s radom u stacionarnim ambulantama.
Tekst i foto: OBŽ
