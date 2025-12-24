Majstori kotlića Slavonije i Baranje pripremili više od 3000 porcija fiša
24.12.2025. 16:06
Grad Osijek i ove je godine na Badnjak u podne organizirao tradicionalno blagdansko druženje sa sugrađankama i sugrađanima na Trgu svetoga Trojstva u Tvrđi. U ugodnom blagdanskom ozračju građanima je podijeljeno 3000 porcija fiš-paprikaša, koje su pripremili Majstori kotlića Slavonije i Baranje, a u podjeli je sudjelovao i osječki gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima.
– I ove godine odlučili smo se tradicionalno okupiti u našoj prelijepoj Tvrđi i zajedno s našim sugrađankama i sugrađanima blagovati fiš-paprikaš kako bismo podijelili radost iščekivanja Božića. Za najbolji fiš u Osijeku i okolici pobrinuli su se najbolji Majstori kotlića Slavonije i Baranje, koji su svojim znanjem, umijećem i iskustvom skuhali više od 3000 porcija za naše sugrađane i drage goste – rekao je gradonačelnik Radić.
Predsjednik Udruge majstora kotlića Slavonije i Baranje Davor Tomić istaknuo je kako je ove godine pripremljena veća količina fiš-paprikaša nego ranijih godina.
– Na poticaj gradonačelnika povećali smo količinu i skuhali 3000 porcija. Iako nemamo dovoljno kuhara, povećali smo broj kotlova i kuhamo po dva kotla. Pripremili smo 15 kotlića i oko 500 kilograma ribe – rekao je Tomić.
Gradonačelnik Radić je naglasio kako u ovakvim druženjima Grad Osijek želi poslati poruku zajedništva.
– Želimo poručiti da za Božić nitko nije sam. Božić je obiteljski blagdan, a Grad Osijek i njegovi sugrađani čine jednu veliku obitelj i zajednicu. I u teškim i u lijepim trenucima Osijek je uvijek zajedno. Stoga svim sugrađankama i sugrađanima želim sretan i blagoslovljen Božić, ispunjen vedrinom, radošću, zdravljem i mirom, u toplini svojih domova – poručio je gradonačelnik Radić.
Foto: Osijek.hr
