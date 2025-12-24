Grad Osijek

Badnjak

blagdansko druženje

Trgu svetoga Trojstva

3000 porcija fiš-paprikaša

Majstori kotlića Slavonije i Baranje

Ivan Radić

I ove godine odlučili smo se tradicionalno okupiti u našoj prelijepoj Tvrđi i zajedno s našim sugrađankama i sugrađanima blagovati fiš-paprikaš kako bismo podijelili radost iščekivanja Božića. Za najbolji fiš u Osijeku i okolici pobrinuli su se najbolji Majstori kotlića Slavonije i Baranje, koji su svojim znanjem, umijećem i iskustvom skuhali više od 3000 porcija za naše sugrađane i drage goste

Davor Tomić

veća količina

Na poticaj gradonačelnika povećali smo količinu i skuhali 3000 porcija. Iako nemamo dovoljno kuhara, povećali smo broj kotlova i kuhamo po dva kotla. Pripremili smo 15 kotlića i oko 500 kilograma ribe

Želimo poručiti da za Božić nitko nije sam. Božić je obiteljski blagdan, a Grad Osijek i njegovi sugrađani čine jednu veliku obitelj i zajednicu. I u teškim i u lijepim trenucima Osijek je uvijek zajedno. Stoga svim sugrađankama i sugrađanima želim sretan i blagoslovljen Božić, ispunjen vedrinom, radošću, zdravljem i mirom, u toplini svojih domova

i ove je godine nau podne organizirao tradicionalnosa sugrađankama i sugrađanima nau Tvrđi. U ugodnom blagdanskom ozračju građanima je podijeljeno, koje su pripremili, a u podjeli je sudjelovao i osječki gradonačelniksa suradnicima.– rekao je gradonačelnik Radić.Predsjednik Udruge majstora kotlića Slavonije i Baranjeistaknuo je kako je ove godine pripremljenafiš-paprikaša nego ranijih godina.– rekao je Tomić.Gradonačelnik Radić je naglasio kako u ovakvim druženjima Grad Osijek želi poslati poruku zajedništva.– poručio je gradonačelnik Radić.