tehnički i sigurnosni uvjeti

Slijedom navedenog, od srijede 24. prosinca 2025. godine, autobusni promet na linijama A1, A2 i A5 odvijat će se prema sljedećem:

A 1 linija: Jug II – Opus arena – Vij. Petrove gore

A 2 linija: Ul. Hrvatske Republike – Retfala

A 5 linija: Josipovac – Bijelo Brdo

Napomena

ukidaju

Nadalje, tijekom nadolazećih božićnih blagdana, u primjeni će biti poseban režim prometovanja vozila javnog gradskog prijevoza:

Badnjak, 24. prosinca 2025.

dodatne tramvajske i autobusne polaske

Božićni blagdani, 25. i 26. prosinca 2025.

[klik za uvećanje]