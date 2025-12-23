Normalizacija autobusnog prometa u Gundulićevoj ulici od 24. prosinca
23.12.2025. 18:40
Završetkom radova na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici Ivana Gundulića, stvoreni su svi tehnički i sigurnosni uvjeti za potpuni povratak svih izmještenih i preusmjerenih autobusnih linija na izvorne trase prometovanja, uz ponovno korištenje svih pripadajućih stajališta.
Slijedom navedenog, od srijede 24. prosinca 2025. godine, autobusni promet na linijama A1, A2 i A5 odvijat će se prema sljedećem:
- A 1 linija: Jug II – Opus arena – Vij. Petrove gore prometuje iz Županijske ulice – desno Gundulićevom ulicom - Kanižlićevom ulicom do Opus arene, a drugi krak linije iz Gundulićeve ulice – lijevo Ul. sv. Roka – desno Sljemenskom ulicom do Vij. Petrove gore. Povratak oba kraka linije je istom trasom prema Jugu II.
- A 2 linija: Ul. Hrvatske Republike – Retfala prometuje iz Županijske ulice – desno Gundulićevom ulicom – lijevo Ul. sv. Roka – desno Sljemenska ulica – Kolodvorska ulica – Kapelska ulica – Svilajska ulica do okretišta Retfala – Svilajska ulica, te nazad istom trasom – iz Sljemenske - lijevo Lička ulica – desno Gundulićeva ulica – lijevo Ul. Prolaz A. Slavičeka – do polaznog stajališta u Ul. Hrvatske Republike sjeverna strana.
- A 5 linija: Josipovac – Bijelo Brdo iz Županijske ulice – desno Gundulićevom ulicom – lijevo Ul. sv. Roka – desno Sljemenska ulica – Kolodvorska ulica – Kapelska ulica – Svilajska ulica – Strossmayerova ulica – Višnjevac i Josipovac, te povratak istom trasom.
Napomena: na sve 3 autobusne linije ukidaju se 2 para privremenih stajališta: Đakovština zapad i istok, kao i Ul. I. Kršnjavoga sjever i jug, te se ponovno koriste stajališta Ul. sv Ane sjever i jug, kao i stajališta Ul. sv. Roka sjever i jug u Gundulićevoj ulici.
Nadalje, tijekom nadolazećih božićnih blagdana, u primjeni će biti poseban režim prometovanja vozila javnog gradskog prijevoza:
Badnjak, 24. prosinca 2025.
Sve autobusne i tramvajske linije prometovat će prema voznom redu za radni dan.
Kako bi olakšali povratak kućama nakon svete mise Polnoćke, organizirali su dodatne tramvajske i autobusne polaske u 01:20 sati s tramvajskih stajališta na Trgu Ante Starčevića u smjeru Zelenog polja, Bikare i Višnjevca.
Božićni blagdani, 25. i 26. prosinca 2025.
Vozila GPP-a prometovat će prema voznom redu za nedjelju i blagdan.
