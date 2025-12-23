Završeni radovi u Gundulićevoj: Obnovljena infrastruktura i promet vraćen u puni profil
23.12.2025. 18:34
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić u utorak je obišao završne radove na rekonstrukciji i izgradnji vodoopskrbne mreže, sustava odvodnje te javno-prometnih površina u Gundulićevoj ulici, koja je danas ponovno otvorena za promet u punom profilu.
Riječ je o jednoj od ključnih dionica u sklopu velikog infrastrukturnog projekta Osijek 4, ukupne vrijednosti veće od 20 milijuna eura, koji se 80 posto financira sredstvima Europske unije, dok po 10 posto osiguravaju Hrvatske vode i Vodovod Osijek.
– Nakon dvije i pol godine, odnosno faznog zatvaranja koje je trajalo od lipnja 2023. godine, danas otvaramo i posljednju etapu Gundulićeve ulice, od Dubrovačke do Županijske. Time je cijela ulica ponovno u funkciji i u punom profilu – istaknuo je gradonačelnik Radić.
Projekt Osijek 4 obuhvaća šest komponenata, a uz Gundulićevu ulicu uključuje i Sljemensku, Kolodvorsku i Kapelsku ulicu te čak 24 ulice u Višnjevcu, što čini gotovo 50 posto ukupne ulične mreže tog prigradskog naselja.
– Ovim projektom Grad Osijek povukao je najveća sredstva iz fondova Europske unije u Hrvatskoj. Izvedena je rekonstrukcija 18,1 kilometra vodoopskrbne mreže, 3,7 kilometara kanalizacijske mreže, izgrađeno je više kilometara nove vodoopskrbe te obnovljeno 1,15 kilometara kanalizacije – naveo je gradonačelnik, dodavši kako je projektom obuhvaćeno oko 6.000 građana.
Uvedeno je i daljinsko očitavanje vodomjera, a gubitci vode za kućanstva smanjeni su za čak 25 posto. Paralelno s komunalnom infrastrukturom, u Gundulićevoj je u potpunosti obnovljen kolnik, izgrađena suvremena oborinska odvodnja s linijskim kanalima, a duž cijele ulice uređena su 232 parkirališna mjesta, što je 61 mjesto više nego prije rekonstrukcije.
– Bit će uređene i travnate površine te posađeno 51 novo stablo, čime možemo reći da je Gundulićeva ulica u potpunosti dobila novo, suvremeno lice – naglasio je gradonačelnik Radić.
Podsjetio i na niz drugih projekata realiziranih u Gornjem gradu, među kojima su izgradnja podvožnjaka sv. Leopolda Bogdana Mandića na tzv. Čepinskoj cesti, energetska obnova Osnovne škole Franje Krežme i ugradnja dizala, dogradnja vrtića Latica, nova dječja igrališta te uređenje brojnih ulica i zelenih površina.
– Danas, otvaranjem posljednje dionice Gundulićeve, sve ulice u gradu Osijeku ponovno su protočne i nema više zatvorenih prometnica. Od sutra se i gradski prijevoz putnika Gundulićevom ulicom vraća na stari režim, s istim linijama i voznim redom – rekao je gradonačelnik Radić, zahvalivši građanima na strpljenju tijekom dugotrajnih radova.
Najavio je i daljnja ulaganja u prometnu infrastrukturu i parkirališne kapacitete, uključujući nova parkirališta u Strossmayerovoj ulici, kod Zeke te planirano proširenje parkirališta u Ulici Hrvatske Republike.
– Dobili smo nove ulice, novu vodoopskrbu i kanalizaciju, a sigurnost i udobnost prometa sada su znatno bolji nego prije obnove – zaključio je.
