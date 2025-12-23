Ivan Radić

Gradonačelnik Osijekau utorak je obišaona rekonstrukciji i izgradnji vodoopskrbne mreže, sustava odvodnje te javno-prometnih površina u, koja je danas ponovnou punom profilu.Riječ je o jednoj od ključnih dionica u sklopu velikog infrastrukturnog projekta, ukupne vrijednosti veće od, koji se 80 posto financira sredstvima, dok po 10 posto osiguravaju Hrvatske vode i Vodovod Osijek.– istaknuo je gradonačelnik Radić.Projekt Osijek 4 obuhvaća šest komponenata, a uz Gundulićevu ulicu uključuje ite čak 24 ulice u, što čini gotovo 50 posto ukupne ulične mreže tog prigradskog naselja.– naveo je gradonačelnik, dodavši kako je projektom obuhvaćeno oko 6.000 građana.Uvedeno je i daljinsko očitavanje, a gubitci vode za kućanstva smanjeni su za čak 25 posto. Paralelno s, u Gundulićevoj je u potpunosti obnovljen kolnik, izgrađena suvremena oborinska odvodnja s linijskim kanalima, a duž cijele ulice uređena su 232 parkirališna mjesta, što je 61 mjesto više nego prije rekonstrukcije.– naglasio je gradonačelnik Radić.Podsjetio i na niz drugih projekata realiziranih u Gornjem gradu, među kojima su izgradnja podvožnjaka sv. Leopolda Bogdana Mandića na tzv. Čepinskoj cesti, energetska obnova Osnovne škole Franje Krežme i ugradnja dizala, dogradnja vrtića Latica, nova dječja igrališta te uređenje brojnih ulica i zelenih površina.– rekao je gradonačelnik Radić, zahvalivši građanima na strpljenju tijekom dugotrajnih radova.Najavio je i daljnja ulaganja u, uključujući nova parkirališta u Strossmayerovoj ulici, kod Zeke te planirano proširenje parkirališta u Ulici Hrvatske Republike.– zaključio je.