Nataša Tramišak

ugovore o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

202 korisnika

Osječko-baranjske županije

363.289,00 eura

141 obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 5 samoopskrbnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 8 obrta, 13 trgovačkih društava, 4 udruge, 3 zadruge, 3 fizičke osobe i 2 fakulteta

četiri LAG-a

Potpora LEADER (CLLD) pristupu

Odabir i odobravanje lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Osječko baranjska županija u 2025. godini dodjeljuje potpore našim poljoprivrednicima, pružajući podršku poljoprivrednoj proizvodnji. Tu je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poljoprivrednim obrtima, ali i o svim drugim i institucijama i udrugama koje daju značajnu podršku razvoju poljoprivrede na našem području. Dodjeljujemo potpore u čak 15 kategorija, odnosno javnih poziva, od potpore mladim poljoprivrednicima i poticanja ostanka u ruralnim krajevima, do ulaganja u trajne nasade voća i povrća, sektor mljekarstva i stočarstva, ali i sve one druge potpore koje su jako važne za očuvanje poljoprivredne proizvodnje u cijeloj Osječko baranjskoj županiji. U proračunu za 2025. godinu imamo predviđeno čak 502.000,00 eura za ovu svrhu, a danas smo dodijelili 202 potpore za 179 korisnika u vrijednostima do maksimalno 10.000,00 eura.



Vjerujem da će svima onima koji su danas dobili ove potpore one zaista pomoći i olakšati im određena ulaganja koja su imali u poboljšanje svoje djelatnosti. Svakako za 2026. godinu, uz nastavak svih ovih mjera na koje su naši poljoprivrednici navikli, koje ćemo provoditi i dalje, počeli smo s jednom velikom pričom, a to je novi program potpore u proizvodnu djelatnost, proizvođačke kapacitete, odnosno pokretanje prerade žitarica u brašno i pekarske proizvode. Po prvi puta Osječko-baranjska županija sljedeće godine raspisat će javni poziv, u kojem očekujemo i interes svih onih i malih, ali i srednjih i većih proizvođača, svih onih koji imaju mlinove ili one mlinove koji su, nažalost, posljednjih desetljeća prestali s radom. Otvoren je poziv za sve one koji žele revitalizirati proizvodnju, obnoviti opremu i pokrenuti ponovo preradu žitarica u brašno. Osječko-baranjska županija planira dodatnih 1.000.000,00 eura upravo u svrhu pokretanja prerade žitarica u mlinovima te ćemo u slijedećoj godini imati čak 1.500.000,00 eura na raspolaganju za potpore u poljoprivredi, što je značajno povećanje

Zvonimir Kalić

U vlastitoj proizvodnji imamo više od 50 proizvoda kozmetičke i prehrambene linije, a potpore Osječko-baranjske županije koristimo godinama na čemu smo jako zahvalni, jer upravo zahvaljujući njima pospješujemo svoj rad, smanjujemo troškove i kontinuirano povećavamo kvalitetu svojih proizvoda. Važno nam je ostati na selu, u Slavoniji, stoga i iz vlastitog iskustva potičemo mlade poljoprivrednike da učine isto, a rezultati neće izostati

Tekst i foto: OBŽ

Županicapotpisala je nove, i to sas područja. Ukupna vrijednost potpora koje će se poljoprivrednicima isplatiti nakon potpisivanja ugovora iznosi, a primit će ih. Također, danas su potpisani ugovori so privremenom sufinanciranju provedbe aktivnosti "", zatim ugovor o privremenom sufinanciranju provedbe aktivnosti Lokalne akcijske grupe u ribarstvu i akvakulturi Pannonia za mjeru III.2. „“ vrijedni 80.000 eura.– kazala je županica Tramišak.Korisnik potpore Osječko-baranjske županije je i, nositelj OPG-a Kalić iz Đakova, koji se više od 10 godina bavi ekološkim uzgojem industrijske konoplje. -– rekao je Kalić dodavši kako je njihov obiteljski rad prepoznala i Europska unija te im dodijelila treću nagradu u Europskom parlamentu, u izboru za najboljeg europskog poljoprivrednika. Potporu Osječko-baranjske županije, iskoristit će kaže, za daljnje sudjelovanje na manifestacijama na kojima redovito sudjeluje diljem Hrvatske.