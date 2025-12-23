Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda

L. M.

teško ubojstvo

četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela

50 godina zatvora

Presuda je očekivana, da barem ima takvih sudaca više, sve je detaljno obrazložila. Visina kazne je očekivana. On je tražio na prošlom ročištu da ga se ne dovodi ovdje, sud je to ispoštovao. Ovaj slučaj je pokazao sve anomalije sve sustava, u ovom postupku nema ni poraženih ni pobjednika

Krešimir Škarica

Županijsko državno odvjetništvo

liši života djecu i djelatnike

nisu u stanju

Foto: Pexels.com/Ilustracija

objavilo je nepravomoćnu presudu, optuženom zadjeteta u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine,povrede djetetovih prava.20-godišnji L.M. dobio je", rekao je odvjetnik obiteljiPodsjetimo, optužnica koju je podiglo zagrebačkotereti 20-godišnjaka da je 20. prosinca 2024., u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole s unaprijed stvorenom namjerom daškole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu sefizički oduprijeti.