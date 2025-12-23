Ubojici iz Prečkog 50 godina zatvora!
23.12.2025. 11:23
Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda objavilo je nepravomoćnu presudu L. M., optuženom za teško ubojstvo djeteta u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.
20-godišnji L.M. dobio je 50 godina zatvora!
"Presuda je očekivana, da barem ima takvih sudaca više, sve je detaljno obrazložila. Visina kazne je očekivana. On je tražio na prošlom ročištu da ga se ne dovodi ovdje, sud je to ispoštovao. Ovaj slučaj je pokazao sve anomalije sve sustava, u ovom postupku nema ni poraženih ni pobjednika", rekao je odvjetnik obitelji Krešimir Škarica.
Podsjetimo, optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo tereti 20-godišnjaka da je 20. prosinca 2024., u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
