Portanova Advent Express

osmijehe, radost i osjećaj zajedništva

Portanova

Advent Express

Adventski sajam

blagdanskom ritmu

domaćih proizvođača i rukotvoraca

31. prosinca

Portoševa božićna avantura

od 16 do 19 sati

Portanova poklon kartica

savršen dar

Hoće li im se ovo svidjeti?

Portanova poklon kartica

Sezonska sniženja započinju 27. prosinca

najvećih popusta

27. prosinca

Radno vrijeme

prilagođenom radnom vremenu

17 sati

zatvorene

od 9 do 21 sat

zatvara

[Sponzorirani članak]

sutra stiže na svoju posljednju stanicu. Nakon 24 dana putovanja, 24 adventske stanice i 24 sretna dobitnika, ovaj blagdanski vlakić ostavlja iza sebe ono najvrjednije –koji prosinac čine posebnim.zahvaljuje svima koji su se ukrcali, sudjelovali i dijelili blagdansku čaroliju. Iakozavršava svoje putovanje, blagdanski duh u Portanovi ostaje...ostaje do kraja godine. I nakon Božića, Portanova nastavlja živjeti u. Mali adventski sajam sa štandovimaostaje otvoren sve do, pružajući priliku za mirnu, opuštenu kupovinu i pronalazak autentičnih proizvoda i poklona s pričom. Idealna je to prilika za one koji žele podržati domaće i produžiti blagdanski ugođaj još malo, bez žurbe i gužvi.. Danas svoju božićnu avanturu završava i Portoš. Najveseliji stanovnik Portanove ostavio je iza sebe mnoštvo dječjih osmijeha, zagrljaja i lijepih uspomena. Potražite ga još danas u Portanovi,. Za sve koji još traže, dobra vijest je da još uvijek nije kasno. Ako vam zvuče poznato trčanje od trgovine do trgovine, dugačke liste želja i pitanje „“, rješenje je jednostavno –. Praktična, elegantna i bez stresa, dostupna je na automatu kraj Info pulta ili putem web shopa. Vi birate iznos, a oni sami biraju što žele – jedna kartica, bezbroj mogućnosti.. A ono što su mnogi s nestrpljenjem čekali – sezonaslužbeno započinje odmah nakon Božića. Iako se izlozi već sada crvene od sniženja, pravi pad cijena očekuje se od, kada kreću sezonska sniženja u svim trgovinama.. Tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana Portanova radi prema. Na Badnjak, trgovine će raditi do, dok će 25. i 26. prosinca biti. Već u subotu 27. i nedjelju 28. prosinca, Portanova ponovno radi prema redovnom radnom vremenu,Portanova takojedno blagdansko poglavlje i otvara novo – uz popuste, mirniju kupovinu i još puno razloga za dolazak. Vidimo se u Portanovi!