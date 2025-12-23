Završna stanica Advent Expressa i početak sezone najvećih popusta u Portanovi
23.12.2025. 13:05
Portanova Advent Express sutra stiže na svoju posljednju stanicu. Nakon 24 dana putovanja, 24 adventske stanice i 24 sretna dobitnika, ovaj blagdanski vlakić ostavlja iza sebe ono najvrjednije – osmijehe, radost i osjećaj zajedništva koji prosinac čine posebnim. Portanova zahvaljuje svima koji su se ukrcali, sudjelovali i dijelili blagdansku čaroliju. Iako Advent Express završava svoje putovanje, blagdanski duh u Portanovi ostaje...
Adventski sajam ostaje do kraja godine. I nakon Božića, Portanova nastavlja živjeti u blagdanskom ritmu. Mali adventski sajam sa štandovima domaćih proizvođača i rukotvoraca ostaje otvoren sve do 31. prosinca, pružajući priliku za mirnu, opuštenu kupovinu i pronalazak autentičnih proizvoda i poklona s pričom. Idealna je to prilika za one koji žele podržati domaće i produžiti blagdanski ugođaj još malo, bez žurbe i gužvi.
Portoševa božićna avantura. Danas svoju božićnu avanturu završava i Portoš. Najveseliji stanovnik Portanove ostavio je iza sebe mnoštvo dječjih osmijeha, zagrljaja i lijepih uspomena. Potražite ga još danas u Portanovi, od 16 do 19 sati.
Portanova poklon kartica. Za sve koji još traže savršen dar, dobra vijest je da još uvijek nije kasno. Ako vam zvuče poznato trčanje od trgovine do trgovine, dugačke liste želja i pitanje „Hoće li im se ovo svidjeti?“, rješenje je jednostavno – Portanova poklon kartica. Praktična, elegantna i bez stresa, dostupna je na automatu kraj Info pulta ili putem web shopa. Vi birate iznos, a oni sami biraju što žele – jedna kartica, bezbroj mogućnosti.
Sezonska sniženja započinju 27. prosinca. A ono što su mnogi s nestrpljenjem čekali – sezona najvećih popusta službeno započinje odmah nakon Božića. Iako se izlozi već sada crvene od sniženja, pravi pad cijena očekuje se od 27. prosinca, kada kreću sezonska sniženja u svim trgovinama.
Radno vrijeme. Tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana Portanova radi prema prilagođenom radnom vremenu. Na Badnjak, trgovine će raditi do 17 sati, dok će 25. i 26. prosinca biti zatvorene. Već u subotu 27. i nedjelju 28. prosinca, Portanova ponovno radi prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat.
Portanova tako zatvara jedno blagdansko poglavlje i otvara novo – uz popuste, mirniju kupovinu i još puno razloga za dolazak. Vidimo se u Portanovi!
[Sponzorirani članak]
