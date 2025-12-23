Više termina za klizanje: Klizalište na Sokolu od 23. prosinca s novim rasporedom
23.12.2025. 10:40
Izvrsna vijest za sve klizače i ljubitelje klizanja. U razdoblju od 23. prosinca do 11. siječnja Klizalište Sokol Centra Osijek radit će punim intenzitetom, pružajući građanima još više prilika za uživanje na ledu u blagdanskom ozračju!
Smjene rada bit će:
– ponedjeljak – nedjelja: 09.20 – 10.20; 11.00 – 12:00; 12.40 – 13.40; 14.20 – 15.20; 16.00 – 17.00; 17.40 – 18.40; 19.20 – 20.20 i 21.00 – 22.00 sati
Iznimka u radu bit će Božić (25. prosinca) i Nova godina (1. siječnja), kada će klizalište biti zatvoreno, dok će na Badnjak (24. prosinca) i Silvestrovo (31. prosinca) posljednja smjena klizanja biti od 16:00 do 17:00 sati.
Podsjećamo sve klizače da na stranici Skatepro.hr uz kod SOKOL ostvaruju 10% popusta na sve nesnižene artikle!
Cijena ulaznice 4 eura, a 3 eura plaća se najam klizaljki (ukoliko klizači nemaju svoje). Za najmlađe klizače na raspolaganju je pomoć u obliku „pingvina“ po cijeni najma od 5 eura, a građani koji imaju svoje klizaljke iste mogu donijeti na oštrenje (usluga oštrenja naplaćuje se po cijeni od 7 eura). Cijena karnet ulaznica (10kom) je 35 eura.
Sve novosti vezane uz rad Klizališta Sokol Centra Osijek pratite na službenim Facebook i Instagram profilima klizališta.
Foto: Klizalište Sokol centar
