Ministarstva turizma i sporta, Gimnastički klub Osijek Žito

RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!

promicati

razvijati svijest

zdravim navikama i zdravom životnom stilu

Gimnastički klub Osijek Žito

Jako nam je drago zbog sve djece koja su sudjelovala u projektu „RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!“. Smatram da je ovo doista bio odličan projekt koji je djeci pružio mnogo različitih, a pri tom vrlo korisnih aktivnosti. Uz stvaranje pozitivnog stava prema sportu kod djece smo im kroz projekt pružili i važna znanja iz područja nutricionizma. Suradnja sa svim školama, vrtićima i ostalim suradnicima je bila izvrsna te se nadamo da će ovakvi projekti potaknuti i druge klubove na provođenje projekata usmjerenih na poboljšanje zdravlja mladih. Posebno zahvaljujemo Ministarstvu turizma i sporta što kroz svoje natječaje omogućuje provedbu ovakvih i sličnih projekata koji su izuzetno korisni za mlade

Ksenija Livančić

Zahvaljujući podršciuspješno je proveo projekt „“.Cilj projekta bio jebavljenje sportom od najranije dobi tekod djece i društva općenito o. Provoditelj projekta je, a isti je prijavljen na financiranje sredstvima Ministarstva turizma i sporta kroz Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2025. godini. Sudjelovanje na projektu bilo je besplatno..“ , istaknula jeispred GK Osijek Žito.