Vijesti::Sport
Zahvaljujući podršci Ministarstva turizma i sporta, Gimnastički klub Osijek Žito uspješno je proveo projekt „RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!“.

Cilj projekta bio je promicati bavljenje sportom od najranije dobi te razvijati svijest kod djece i društva općenito o zdravim navikama i zdravom životnom stilu. Provoditelj projekta je Gimnastički klub Osijek Žito, a isti je prijavljen na financiranje sredstvima Ministarstva turizma i sporta kroz Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2025. godini. Sudjelovanje na projektu bilo je besplatno.

Jako nam je drago zbog sve djece koja su sudjelovala u projektu „RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!“. Smatram da je ovo doista bio odličan projekt koji je djeci pružio mnogo različitih, a pri tom vrlo korisnih aktivnosti. Uz stvaranje pozitivnog stava prema sportu kod djece smo im kroz projekt pružili i važna znanja iz područja nutricionizma. Suradnja sa svim školama, vrtićima i ostalim suradnicima je bila izvrsna te se nadamo da će ovakvi projekti potaknuti i druge klubove na provođenje projekata usmjerenih na poboljšanje zdravlja mladih. Posebno zahvaljujemo Ministarstvu turizma i sporta što kroz svoje natječaje omogućuje provedbu ovakvih i sličnih projekata koji su izuzetno korisni za mlade.“ , istaknula je Ksenija Livančić ispred GK Osijek Žito.


[Sponzorirani članak]


Objavio: Redakcija 031




