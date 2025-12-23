Karate Akademija Osijek najuspješnija na završnici Otvorene karate lige OBŽ
23.12.2025.
U nedjelju, 21. prosinca, u Osijeku je održano treće i ujedno završno kolo Otvorene lige Osječko-baranjske županije u karateu, kojim je zaključena ovogodišnja natjecateljska sezona. Natjecanje je okupilo brojne natjecatelje i natjecateljice iz klubova Osječko-baranjske županije i šire, a nastupi su održani u disciplinama borbe i kate.
U ukupnom poretku najboljih natjecatelja prvo mjesto zauzima Petar Erdeši iz Karate Akademije Osijek, čime potvrđuje status najuspješnijeg natjecatelja lige. Drugu poziciju osvaja Patrik Prigl iz Aethera, dok treće mjesto pripada Ivanu Lovoševiću iz Karate kluba Esseker. U disciplini borbe naslov prvaka pripada Petru Erdešiju, ispred klupskog kolege Luke Mesića, dok treće mjesto zauzima Ivan Slaviček iz Karate kluba Vinkovci. U katama se na vrhu poretka nalazi Patrik Prigl, drugo mjesto osvaja Ivan Lovošević, a treće Lav Filip Tešija iz Karate kluba Osijek.
Kod natjecateljica, ukupni poredak predvodi Una Bođirković iz Karate kluba Hrvatski Sokol Osijek, dok drugo mjesto pripada Sari Cvetković iz Karate kluba Max Ivankovo. Treću poziciju osvaja Sara Čupić iz Karate Akademije Osijek. U disciplini borbe najviše bodova prikuplja Sara Čupić, ispred Lee Nemet iz istog kluba, dok Tara Andričević iz Karate kluba Vinkovci završava na trećem mjestu. U disciplini kate prvo mjesto pripada Uni Bođirković, druga je Tia Puljek iz Karate kluba Osijek, a treće mjesto zauzima Donatella Sertić iz Karate kluba Esseker.
U poretku najuspješnijih klubova po kategorijama, ukupni poredak klubova predvodi Karate Akademija Osijek, ispred Karate kluba Vinkovci i Karate kluba Osijek. U disciplini borbe titulu najuspješnijeg kluba osvaja Karate Akademija Osijek, dok drugo i treće mjesto zauzimaju Karate klub Vinkovci i Karate klub Max. U disciplini kate na vrhu ljestvice nalazi se Karate klub Osijek, ispred Karate kluba Vinkovci i Karate kluba Esseker.
Posebno se ističe kako naslov najboljeg kluba u kategoriji parakaratea pripada Karate klubu Ictus, čime se još jednom naglašava važnost uključivosti i razvoja parasporta unutar karate zajednice.
Svim najboljim natjecateljima, natjecateljicama i klubovima na završetku natjecanja dodijeljeni su pehari kao priznanje za ostvarene rezultate i uspješan nastup tijekom cijele lige.
Organizatori ovom prilikom upućuju iskrenu zahvalu svim sudionicima natjecanja, natjecateljima i natjecateljicama, sucima, trenerima, službenim osobama, publici te svim uključenim klubovima na iznimno korektnom i sportskom ponašanju tijekom cijelog natjecanja. Posebna zahvala upućuje se na kvalitetne, borbene i tehnički vrijedne nastupe, koji su značajno pridonijeli visokoj razini natjecanja, kao i na profesionalnost, suradnju i predanost svih uključenih u uspješnu provedbu završnog kola lige. Zajedničkim angažmanom svih sudionika još je jednom potvrđena važnost sportskog duha, međusobnog poštovanja i kontinuiranog razvoja karate sporta u Osječko-baranjskoj županiji.
Organizator natjecanja je Hrvatski savez Osječko-baranjske županije, na čelu s predsjednikom Danijelom Küfnerom, dok su članice natjecateljske komisije Karla Küfner i Barbara Kokić.
Tekst i foto: Karate savez Osječko-baranjske županije
