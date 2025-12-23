Otvorene lige Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: Karate savez Osječko-baranjske županije

U nedjelju, 21. prosinca, u Osijeku je održano treće i ujedno završno kolou karateu, kojim jeovogodišnja natjecateljska sezona. Natjecanje je okupilo brojne natjecatelje i natjecateljice iz klubova Osječko-baranjske županije i šire, a nastupi su održani u disciplinama borbe i kate.U ukupnom poretku najboljih natjecatelja prvo mjesto zauzimaiz, čime potvrđuje status. Drugu poziciju osvajaiz, dok treće mjesto pripadaizU disciplini borbe naslov prvaka pripada, ispred klupskog kolege, dok treće mjesto zauzimaiz. U katama se na vrhu poretka nalazi, drugo mjesto osvaja, a trećeizKod natjecateljica, ukupni poredak predvodiiz, dok drugo mjesto pripadaiz. Treću poziciju osvajaiz. U disciplini borbe najviše bodova prikuplja, isprediz istog kluba, dokizzavršava na trećem mjestu. U disciplini kate prvo mjesto pripada, druga jeiz, a treće mjesto zauzimaizU poretku najuspješnijih klubova po kategorijama, ukupni poredak klubova predvodi, ispred. U disciplini borbe titulu najuspješnijeg kluba osvaja, dok drugo i treće mjesto zauzimaju. U disciplini kate na vrhu ljestvice nalazi se, ispredPosebno se ističe kako naslov najboljeg kluba u kategoriji parakaratea pripadačime se još jednom naglašava važnost uključivosti i razvoja parasporta unutar karate zajednice.Svim najboljim natjecateljima, natjecateljicama i klubovima na završetku natjecanja dodijeljeni su pehari kao priznanje za ostvarene rezultate i uspješan nastup tijekom cijele lige.Organizatori ovom prilikom upućuju iskrenu zahvalu svim sudionicima natjecanja, natjecateljima i natjecateljicama, sucima, trenerima, službenim osobama, publici te svim uključenim klubovima na iznimnotijekom cijelog natjecanja. Posebna zahvala upućuje se na kvalitetne, borbene i tehnički vrijedne nastupe, koji su značajno pridonijeli visokoj razini natjecanja, kao i na profesionalnost, suradnju i predanost svih uključenih u uspješnu provedbu završnog kola lige. Zajedničkim angažmanom svih sudionika još je jednom potvrđena važnost sportskog duha, međusobnog poštovanja i kontinuiranog razvoja karate sporta u Osječko-baranjskoj županiji.Organizator natjecanja je, na čelu s predsjednikom, dok su članice natjecateljske komisije