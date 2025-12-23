Odvoz komunalnog otpada

(miješani komunalni otpad, papir, plastika, metal, staklo i biorazgradivi otpad) tijekom predstojećih blagdana i neradnih dana odvijati prema sljedećem rasporedu:Na dan Božića odvoz otpada se. Odvoz se premješta na- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtkaOdvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se premaNa Novu godinu odvoz otpada se. Odvoz se premješta na- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtkaOdvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se premaReciklažna dvorišta i kompostanana sljedeće datume:- 25. prosinca 2025. (Božić)- 26. prosinca 2025. (drugi dan Božića)- 01. siječnja 2026. (Nova godina)- 06. siječnja 2026. (Sveta tri kralja)Noćni odvoz otpada planiran za Badnjak (24. prosinca 2025.) i Silvestrovo (31. prosinca 2025.) započet će ranije tijekom dana.Izmole korisnike da u tim danima iznesu spremnike najkasnije do 14:00 sati.