Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Odvoz komunalnog otpada (miješani komunalni otpad, papir, plastika, metal, staklo i biorazgradivi otpad) tijekom predstojećih blagdana i neradnih dana odvijati prema sljedećem rasporedu:

Na dan Božića odvoz otpada se ne obavlja. Odvoz se premješta na subotu, 27. prosinca 2025.

Subota, 27. prosinca 2025.:
- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka
- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtka

Blagdan sv. Stjepana – 26. prosinca 2025.
Odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema redovitom rasporedu.

Nova godina – 1. siječnja 2026.
Na Novu godinu odvoz otpada se ne obavlja. Odvoz se premješta na subotu, 3. siječnja 2026.

Subota, 3. siječnja 2026.:
- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka
- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtka

Blagdan Sveta tri kralja – 6. siječnja 2026.
Odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema redovitom rasporedu.

Rad reciklažnih dvorišta i kompostane

Reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi na sljedeće datume:
- 25. prosinca 2025. (Božić)
- 26. prosinca 2025. (drugi dan Božića)
- 01. siječnja 2026. (Nova godina)
- 06. siječnja 2026. (Sveta tri kralja)

Napomena:
Noćni odvoz otpada planiran za Badnjak (24. prosinca 2025.) i Silvestrovo (31. prosinca 2025.) započet će ranije tijekom dana.

Iz Unikoma mole korisnike da u tim danima iznesu spremnike najkasnije do 14:00 sati.


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Izuzetna čokoladna...
Izuzetna čokoladna šte...
LABRADOR stenci
Labrador stenci na pro...
Pit Bull terijer ...
Registrovana odgajivac...
Štenci patuljastih...
Leglo patuljastih šnau...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:105

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa