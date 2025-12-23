Raspored odvoza otpada i rad reciklažnih dvorišta u vrijeme blagdana
23.12.2025. 9:09
Odvoz komunalnog otpada (miješani komunalni otpad, papir, plastika, metal, staklo i biorazgradivi otpad) tijekom predstojećih blagdana i neradnih dana odvijati prema sljedećem rasporedu:
Na dan Božića odvoz otpada se ne obavlja. Odvoz se premješta na subotu, 27. prosinca 2025.
Subota, 27. prosinca 2025.:
- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka
- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtka
Blagdan sv. Stjepana – 26. prosinca 2025.
Odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema redovitom rasporedu.
Nova godina – 1. siječnja 2026.
Na Novu godinu odvoz otpada se ne obavlja. Odvoz se premješta na subotu, 3. siječnja 2026.
Subota, 3. siječnja 2026.:
- od 6:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda četvrtka
- od 14:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda četvrtka
Blagdan Sveta tri kralja – 6. siječnja 2026.
Odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema redovitom rasporedu.
Rad reciklažnih dvorišta i kompostane
Reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi na sljedeće datume:
- 25. prosinca 2025. (Božić)
- 26. prosinca 2025. (drugi dan Božića)
- 01. siječnja 2026. (Nova godina)
- 06. siječnja 2026. (Sveta tri kralja)
Napomena:
Noćni odvoz otpada planiran za Badnjak (24. prosinca 2025.) i Silvestrovo (31. prosinca 2025.) započet će ranije tijekom dana.
Iz Unikoma mole korisnike da u tim danima iznesu spremnike najkasnije do 14:00 sati.
