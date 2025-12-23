Nabava dodatnih niskopodnih tramvaja za potrebe modernizacije tramvajskog voznog parka u Osijeku

ključnih projekata

javnog prijevoza i urbane mobilnosti grada

snažan

Dragan Vulin

deset niskopodnih tramvaja

velika faza obnove

Time ćemo praktički osigurati da svi tramvaji u prometu budu novi, uz odgovarajuću pričuvu, što je veliki iskorak za kvalitetu i pouzdanost javnog prijevoza

19 novih električnih autobusa

Josip Miletić

Ovaj projekt pokazuje snagu zajedništva županije, grada i Vlade Republike Hrvatske, uz snažnu potporu europskih sredstava. Takvim pristupom nastavljamo razvijati naš kraj

Darijan Rudan

Novi tramvaji već su postali dio identiteta grada i izvrsno su prihvaćeni od građana. Ovim projektom nabavljamo dodatnih deset, čime dolazimo do ukupno 20 novih tramvaja. Cijeli projekt provodi se uz potporu sredstava Europske unije u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., s ciljem potpune modernizacije tramvajskog prometa u gradu

Josip Ninić

izuzetno dobra

Obnova pruga jasno se vidi u kvaliteti vožnje. Ovaj tramvaj tehnički je specifičan i drugačiji od zagrebačkog, prvenstveno zbog veće širine. Projekt je bio zahtjevan, ali smo u ugovorenom roku isporučili svih deset tramvaja, a povratne informacije putnika vrlo su pozitivne

Duška Kunštek

Ova ulaganja značajno podižu kvalitetu gradskog prijevoza i života građana. Osim voznog parka, ulaže se u prometnu, lučku i cestovnu infrastrukturu, što ovaj projekt čini izuzetno važnim za grad i cijelu županiju

Tekst i foto: Osijek.hr

U Osijeku je održana početna konferencija projekta „“, jednog odu području. Projektom se nastavljainvesticijski ciklus usmjeren na modernizaciju tramvajskog i autobusnog sustava, uz značajnu potporu europskih sredstava.Zamjenik gradonačelnika Osijekaistaknuo je kako se nabavom dodatnihzaokružujetramvajskog voznog parka. Nakon što je prvih deset novih tramvaja već na ulicama grada, u sljedećih 36 mjeseci stići će još deset, čime će Osijek raspolagati s ukupno 20 modernih niskopodnih tramvaja.– naglasio je zamjenik gradonačelnika Vulin.Dodao je kako se paralelno provodi i postupak javne nabave, dok je u posljednje četiri godine nabavljeno 13 novih autobusa. Kada se svi ti projekti realiziraju, najstariji autobus u voznom parku imat će svega pet do šest godina starosti, što, kako je rekao, jasno govori o razini ulaganja i standardu javnog prijevoza u Osijeku. Ukupna vrijednost projekata vezanih uz modernizaciju tramvajske infrastrukture i voznog parka već sada premašuje 55 milijuna eura, a s ulaganjima u električne autobuse i prateću infrastrukturu iznos prelazi 100 milijuna eura.Zamjenik županice Osječko-baranjske županiječestitao je Gradu Osijeku i GPP-u na projektu, istaknuvši kako će novi tramvaji značajno unaprijediti prometnu infrastrukturu i svakodnevni život građana.– poručio je Miletić.Direktor GPP-apodsjetio je kako je prvi novi niskopodni tramvaj u Osijek stigao prije devet i pol mjeseci te da je danas svih deset već u prometu.– rekao je Rudan.Predsjednik Uprave Končar – KEV d.d.naglasio je kako su iskustva s osječkim tramvajima, dijelom i zbog paralelnih ulaganja u tramvajsku infrastrukturu.– rekao je Ninić.Ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastruktureistaknula je kako je riječ o drugom velikom valu ulaganja u urbanu mobilnost i održivi promet u Osijeku.– zaključila je Kunštek.