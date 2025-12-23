Korak prema modernijem i održivijem prijevozu: Osijek nabavlja dodatnih 10 novih tramvaja
23.12.2025. 8:31
U Osijeku je održana početna konferencija projekta „Nabava dodatnih niskopodnih tramvaja za potrebe modernizacije tramvajskog voznog parka u Osijeku“, jednog od ključnih projekata u području javnog prijevoza i urbane mobilnosti grada. Projektom se nastavlja snažan investicijski ciklus usmjeren na modernizaciju tramvajskog i autobusnog sustava, uz značajnu potporu europskih sredstava.
Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin istaknuo je kako se nabavom dodatnih deset niskopodnih tramvaja zaokružuje velika faza obnove tramvajskog voznog parka. Nakon što je prvih deset novih tramvaja već na ulicama grada, u sljedećih 36 mjeseci stići će još deset, čime će Osijek raspolagati s ukupno 20 modernih niskopodnih tramvaja.
– Time ćemo praktički osigurati da svi tramvaji u prometu budu novi, uz odgovarajuću pričuvu, što je veliki iskorak za kvalitetu i pouzdanost javnog prijevoza – naglasio je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Dodao je kako se paralelno provodi i postupak javne nabave 19 novih električnih autobusa, dok je u posljednje četiri godine nabavljeno 13 novih autobusa. Kada se svi ti projekti realiziraju, najstariji autobus u voznom parku imat će svega pet do šest godina starosti, što, kako je rekao, jasno govori o razini ulaganja i standardu javnog prijevoza u Osijeku. Ukupna vrijednost projekata vezanih uz modernizaciju tramvajske infrastrukture i voznog parka već sada premašuje 55 milijuna eura, a s ulaganjima u električne autobuse i prateću infrastrukturu iznos prelazi 100 milijuna eura.
Zamjenik županice Osječko-baranjske županije Josip Miletić čestitao je Gradu Osijeku i GPP-u na projektu, istaknuvši kako će novi tramvaji značajno unaprijediti prometnu infrastrukturu i svakodnevni život građana.
– Ovaj projekt pokazuje snagu zajedništva županije, grada i Vlade Republike Hrvatske, uz snažnu potporu europskih sredstava. Takvim pristupom nastavljamo razvijati naš kraj – poručio je Miletić.
Direktor GPP-a Darijan Rudan podsjetio je kako je prvi novi niskopodni tramvaj u Osijek stigao prije devet i pol mjeseci te da je danas svih deset već u prometu.
– Novi tramvaji već su postali dio identiteta grada i izvrsno su prihvaćeni od građana. Ovim projektom nabavljamo dodatnih deset, čime dolazimo do ukupno 20 novih tramvaja. Cijeli projekt provodi se uz potporu sredstava Europske unije u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., s ciljem potpune modernizacije tramvajskog prometa u gradu – rekao je Rudan.
Predsjednik Uprave Končar – KEV d.d. Josip Ninić naglasio je kako su iskustva s osječkim tramvajima izuzetno dobra, dijelom i zbog paralelnih ulaganja u tramvajsku infrastrukturu.
– Obnova pruga jasno se vidi u kvaliteti vožnje. Ovaj tramvaj tehnički je specifičan i drugačiji od zagrebačkog, prvenstveno zbog veće širine. Projekt je bio zahtjevan, ali smo u ugovorenom roku isporučili svih deset tramvaja, a povratne informacije putnika vrlo su pozitivne – rekao je Ninić.
Ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Duška Kunštek istaknula je kako je riječ o drugom velikom valu ulaganja u urbanu mobilnost i održivi promet u Osijeku.
– Ova ulaganja značajno podižu kvalitetu gradskog prijevoza i života građana. Osim voznog parka, ulaže se u prometnu, lučku i cestovnu infrastrukturu, što ovaj projekt čini izuzetno važnim za grad i cijelu županiju – zaključila je Kunštek.
Tekst i foto: Osijek.hr
Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin istaknuo je kako se nabavom dodatnih deset niskopodnih tramvaja zaokružuje velika faza obnove tramvajskog voznog parka. Nakon što je prvih deset novih tramvaja već na ulicama grada, u sljedećih 36 mjeseci stići će još deset, čime će Osijek raspolagati s ukupno 20 modernih niskopodnih tramvaja.
– Time ćemo praktički osigurati da svi tramvaji u prometu budu novi, uz odgovarajuću pričuvu, što je veliki iskorak za kvalitetu i pouzdanost javnog prijevoza – naglasio je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Dodao je kako se paralelno provodi i postupak javne nabave 19 novih električnih autobusa, dok je u posljednje četiri godine nabavljeno 13 novih autobusa. Kada se svi ti projekti realiziraju, najstariji autobus u voznom parku imat će svega pet do šest godina starosti, što, kako je rekao, jasno govori o razini ulaganja i standardu javnog prijevoza u Osijeku. Ukupna vrijednost projekata vezanih uz modernizaciju tramvajske infrastrukture i voznog parka već sada premašuje 55 milijuna eura, a s ulaganjima u električne autobuse i prateću infrastrukturu iznos prelazi 100 milijuna eura.
Zamjenik županice Osječko-baranjske županije Josip Miletić čestitao je Gradu Osijeku i GPP-u na projektu, istaknuvši kako će novi tramvaji značajno unaprijediti prometnu infrastrukturu i svakodnevni život građana.
– Ovaj projekt pokazuje snagu zajedništva županije, grada i Vlade Republike Hrvatske, uz snažnu potporu europskih sredstava. Takvim pristupom nastavljamo razvijati naš kraj – poručio je Miletić.
Direktor GPP-a Darijan Rudan podsjetio je kako je prvi novi niskopodni tramvaj u Osijek stigao prije devet i pol mjeseci te da je danas svih deset već u prometu.
– Novi tramvaji već su postali dio identiteta grada i izvrsno su prihvaćeni od građana. Ovim projektom nabavljamo dodatnih deset, čime dolazimo do ukupno 20 novih tramvaja. Cijeli projekt provodi se uz potporu sredstava Europske unije u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., s ciljem potpune modernizacije tramvajskog prometa u gradu – rekao je Rudan.
Predsjednik Uprave Končar – KEV d.d. Josip Ninić naglasio je kako su iskustva s osječkim tramvajima izuzetno dobra, dijelom i zbog paralelnih ulaganja u tramvajsku infrastrukturu.
– Obnova pruga jasno se vidi u kvaliteti vožnje. Ovaj tramvaj tehnički je specifičan i drugačiji od zagrebačkog, prvenstveno zbog veće širine. Projekt je bio zahtjevan, ali smo u ugovorenom roku isporučili svih deset tramvaja, a povratne informacije putnika vrlo su pozitivne – rekao je Ninić.
Ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Duška Kunštek istaknula je kako je riječ o drugom velikom valu ulaganja u urbanu mobilnost i održivi promet u Osijeku.
– Ova ulaganja značajno podižu kvalitetu gradskog prijevoza i života građana. Osim voznog parka, ulaže se u prometnu, lučku i cestovnu infrastrukturu, što ovaj projekt čini izuzetno važnim za grad i cijelu županiju – zaključila je Kunštek.
Tekst i foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)